Clio Cup Italia: a Misano poker di Ricciarini

In Gara 1 il pilota della Essecorse con la sua Clio RS 1.6 turbo ha preceduto Giulio Bensi (Faro Racing), abile nell’adottare una strategia di gara conservativa nelle fasi iniziali, che gli ha permesso di girare nelle battute finali sugli stessi tempi del battistrada.

Ottima la performance di Massimiliano Danetti (PMA Motorsport), che allo start si è portato dalla quarta alla seconda posizione, alle spalle del poleman Giacomo Trebbi, passandolo nel corso della seconda tornata. Gara poco fortunata per l’alfiere dell’Explorer Motorsport, che dopo essere partito dal palo per la prima volta è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico.

Bene Fulvio Ferri (Faro Racing) che ha battagliato costantemente per il quarto posto con Lorenzo Vallarino (MC Motortecnica) ed Ermes Della Pia (Melatini Racing), i quali hanno dovuto cedere il passo al pilota romano attestandosi rispettivamente in quinta e sesta posizione.

Da segnalare anche la buona prestazione di Ercole Cipolla (Faro Racing) e di Alessandro Tarabini (Oregon Team), nell'ordine settimo e ottavo sotto la bandiera a scacchi. Esordio dolce e amaro per Gianalberto Coladni, con la seconda vettura della PMA Motorsport in bagarre per l’ottava posizione proprio con Tarabini, con cui ha messo in scena un bel duello tra i piloti più giovani della serie prima di uscire in ghiaia nelle battute finali, con il conseguente intervento della safety car. Un altro aveva precedentemente messo fuori anche "Due", al via con l'altra Clio dell'Oregon Team.

Il quarto successo consecutivo per Ricciarini arriva domenica. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, a fare il bello ed il cattivo tempo è stato ancora una volta il pilota toscano, che consolida così il primato nella classifica del monomarca.

Alle spalle del mattatore della Essecorse, che ha tenuto il comando delle operazioni dal primo all’ultimo giro, si è visto un entusiasmante duello per il secondo gradino del podio, conteso tra Massimiliano Danetti e Giulio Bensi (Faro Racing). Ad avere la meglio proprio all’ultima tornata è stato l’alfiere della PMA Motorsport, autore di un sorpasso perfetto nei confronti di Bensi, che in ogni modo porta a casa punti importanti grazie alla terza posizione.

Riscatto per Giacomo Trebbi (Explorer Motorsport), protagonista di una bella rimonta che lo ha visto salire dall’ultima casella dello schieramento al quarto piazzamento. Un risultato che alza il morale del pilota locale, autore della pole position nella prima qualifica, ma costretto al ritiro in Gara 1. Costante il cammino di Lorenzo Vallarino (MC Motortecnica), che ha preceduto un sempre competitivo Ermes Della Pia (Melatini Racing), sesto al termine della gara.

Nota di merito per il giovane diciottenne Gianalberto Coldani (PMA Motorsport), alla sua prima apparizione nella serie Renault, in cui ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare bene dopo aver ottenuto un incoraggiante settima posizione davanti a Roberto Macina (Faro Racing) e Alessandro Tarabini (Oregon Team). Quest’ultimo penalizzato con un drive through a causa di un contatto nelle fasi iniziali della gara nei confronti di Andrea Chierichetti (MC Motortecnica), costretto al ritiro.

La Clio Cup Italia tonerà in pista dopo la pausa estiva nel weekend del 19 e 20 settembre sul tracciato di Vallelunga.

CLIO CUP ITALIA - Misano: Gara 1

CLIO CUP ITALIA - Misano: Gara 2