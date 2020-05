Clio Cup Italia: a luglio si riaccendono i motori Renault

Dopo una lunga sosta ai box, la Clio Cup Italia può finalmente tronare in pista a luglio, mantenendo un calendario composto da sei doppi appuntamenti.

La serie targata Fast Lane Promotion, con entusiasmo, potrà nuovamente far gareggiare le veloci Clio RS 1.6 turbo seguendo tutti i protocolli sanitari discussi in questi mesi con ACI Sport, organizzatore dei weekend in cui il campionato orbiterà quest’anno.

Il primo semaforo verde scatterà sui sinuosi saliscendi del Mugello il prossimo 19 luglio, successivamente sarà il turno di Misano il 2 agosto, mentre a fine mese (30 agosto) la serie sbarcherà sulle sponde del Santerno ad Imola. A fine estate, il 20 settembre, sarà il turno del circuito capitolino di Vallelunga, con gli ultimi due round dell’anno fissati per il 18 ottobre a Monza ed il gran finale il 22 novembre nuovamente ad Imola.

Il campionato dedicato alle iconiche berline francesi torna così a calcare la scena sui tracciati più importanti d’Italia, affiancato al suo alter ego virtuale, la Clio Cup Italia eSport Series, che dopo il convincente avvio di Monza della scorsa settimana, vede all’appello altri quattro appuntamenti per far conoscere i nomi dei vincitori tra le classi Pro (dedicata ai piloti professionisti), Press League (giornalisti automotive) e Sim (aperta ai sim racer).

CALENDARIO CLIO CUP ITALIA 2020

19 LUGLIO - Mugello

02 AGOSTO - Misano

30 AGOSTO - Imola

20 SETTEMBRE - Vallelunga

18 OTTOBRE - Monza

22 NOVEMBRE - Imola