A ruote ferme la Clio Cup Italia celebra i Campioni del 2020

Attualmente in testa alla classifica piloti figura Massimiliano Danetti (PMA Motorsport), ma il nome del campione potrà essere confermato solo quando la classifica della precedente gara di Monza sarà resa definitiva a seguito del ricorso presentato da Giulio Bensi (Faro Racing).

Festeggiamenti assicurati invece per quanto riguarda le altre classi, a partire da quella Esordienti vinta dal giovane 20enne svizzero Alessandro Tarabini, alla sua prima esperienza nel motorsport, in cui ha esordito al volante di una vettura dell’Oregon Team.

Un cammino in crescendo il suo quest’anno, dove ha corso per la prima volta su tutti i circuiti calcati dalla serie della Losanga. Tarabini si è classificato nella top 10 di tutte le gare ed ha raccolto il suo primo podio nella seconda manche di Monza dove si è classificato secondo, oltre ad aver chiuso la stagione sesto assoluto.

Il raggruppamento Gentlemen è stato vinto da un’altra new entry del campionato Renault, che risponde proprio al nome di Bensi. Un passo deciso e costante mostrato in ogni weekend dal pilota fiorentino classe 1978, che in questa stagione ha collezionato ben cinque podi.

Tra le squadre invece che hanno preso parte all’edizione 2020 della serie, ad imporsi è stato il team Faro Racing. La compagine laziale, guidata da Fabrizio Tablò, ha aggiunto un altro trofeo importante nella sua bacheca oltre alla vittoria del titolo con Simone Di Luca nel 2018.