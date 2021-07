Terribile incidente alla Trento-Bondone: un commissario investito

La 70esima edizione della Trento-Bondone è stata teatro di un terribile incidente che ha funestato un bel fine settimana di motorsport.

Al tornante Norge, a un paio di chilometri dall'arrivo della prova, la BMW M3 numero 141 guidata dal pilota bresciano Andrea Lombardi (ferito lievemente nell'incidente) è finita fuori strada, investendo un commissario di gara.

La vettura tedesca stava approcciando un tornante sinistrorso in salita, ma al momento della staccata è finita per la tangente, senza dare la possibilità al pilota di provare a curvare.

La BMW è finita fuori strada a velocità molto elevata, travolgendo il commissario che si trovava proprio fuori dalla sede stradale, all'esterno del tornante, nella postazione numero 54. La vettura si è poi fermata nella vegetazione di una via che porta a un'abitazione privata.



La dinamica dell'incidente, soprattutto legata ai motivi dell'uscita di strada del mezzo senza che questo abbia accennato a curvare, sono ancora tutti da chiarire. Impossibile, dunque, escludere a priori qualunque ipotesi, inclusa quella del guasto meccanico.

I soccorsi sono arrivati in modo tempestivo sul luogo dell'incidente con un'ambulanza e l'elisoccorso, con questo che ha trasportato il commissario investito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Chiara.

Il commissario investito è sempre stato cosciente, pur con diversi traumi nella zona toracica e agli arti inferiori. E' stato operato all'Ospedale Santa Chiara per ridurre le ferite. La buona notizia è legata al suo stato di salute: il commissario non è in pericolo di vita.