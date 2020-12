CIVM: chiuso il 2020, ecco il calendario 2021 con 12 gare

La Giunta Sportiva ACI, interpellata in via d'urgenza, è d'accordo sulla chiusura del Campionato Italiano Velocità Montagna e il Trofeo Italiano Velocità Montagna senza effettuazione della gara Luzzi-Sambucina con le classifiche come sono al momento.

Le classifiche ufficiali di Campionato Italiano rimangono quelle dopo la 62^ Monte Erice, sesto round di CIVM e ultimo disputato di TIVM. Pertanto sono complete anche le classifiche TIVM Nord e Sud.

Classifiche CIVM dopo sei gare

Assoluta: 1 Faggioli, p 105; 2 Merli 92,5; 3 Degasperi 53; 4 Coticelli F. 35; 5 Cubeda 34.

Gruppi

“Bicilindriche” 1 Currenti 80; 2 Coppola 40; 3 Pastore 34,5.

Gr. RS: 1 Scappa 103,75; 2 Loffredo 93,75; 3 Magdalone 54,5.

RSTB: 1 Marino 90; 2 Zardo 70; 3 Angelini 48.

RS Cup: 1 Cioffi 100; 2 Grasso 79,7; 3 Mistretta 30.

Gr. RS+: 1 Tagliente 110; 2 Grossi 61,5; 3 Pilotto 39,5.

Gr. N: 1 Migliuolo 106,25; 2 Errichetti 52,5; 3 Mercati 30.

Gr. A: 1 Bicciato 80; 2 Arceri 54; Zarpellon T. 30.

Gr. E1: 1 Aragona 93; 2 Palazzo 84,5; 3 Guzzetta 40.

Gr. GT: 1 Peruggini 107,5; 2 Ragazzi 68,75; 3 Pitorri 66,75.

Gr. E2SH: 1 Gramenzi 83,5; 2 Agnello 38; 3 Ghirardo 33,5. Gr.

CN: 1 Iaquinta 80; 2 Graziosi 40,5; 3 Drago 38. Gr.

E2SC: 1 Faggioli 110; 2 Caruso F. 54; 3 Caruso L. 49,5.

Gr. E2SS: 1 Merli 110; 2 Degasperi 55,5; 3 Conticelli F. 45,5.

Sportscar Motori Moto: 1 Lombardi 100; 2 Maroni 60; 3 Cassibba S.51,5.

Trofeo Under 25: 1 Palazzo 84,5; 2 Fazzino 30,75; 3 Bicciato L. 23,50.

Trofeo Scuderie: 1 Best Lap 435; 2 Vimotorsport 414; 2 3 Tramonti Corse 167,5.

Coppa Dame: 1 Broccolini 126,75; 2 Gallinella 64,5; 3 Raiti 45.

12 gare nel 2021

Nella giornata di mercoledì, sono state definite le date di tutte le gare in programma nella stagione agonistica 2021.

Confermate 12 gare per il Campionato Italiano Velocità Montagna e 24 per il Trofeo italiano Velocità Montagna che è ora suddiviso nelle zone Nord, Centro e Sud dove mancano ancora le conferme di due date.

La Castellana Orvieto sarà finale nazionale di TIVM il 24 settembre.

La discussione si è svolta in video conferenza alla presenza del Presidente della Commissione Salita di ACI Sport Giancarlo Minardi, il Direttore Generale ACI Sport Marco Rogano, il Direttore Centrale della Direzione dello Sport Automobilistico ACI, il Segretario della Commissione Mauro Luciani, oltre a tutti gli organizzatori delle gare.

La stagione si aprirà con il TIVM nord, in Veneto, alla Salita del costo il 21 marzo, per proseguire nel week end del 2 maggio con il Trofeo Scarfiotti che nelle Marche inaugurerà il CIVM.

Si profila una stagione ricca e si auspica che possa far definitivamente superare un anno molto complesso anche se, grazie al lavoro della Federazione, intenso e proficuo sotto l’aspetto sportivo.

A breve saranno confermate anche le date di TIVM in cui due gare della zona sud sono in via di decisione definitiva.

Calendario CIVM 2021

30/4 2/5 30° Trofeo Scarfiotti - Sarnano Sassotetto (MC) [TIVM Centro]

14-16/5 10^ Salita Morano - Campotenese (CS) [TIVM Sud]

28-30/5 51^ Verzegnis - Sella Chianzutan (UD) [TIVM Nord]

11-13/6 50° Trofeo Vallecamonica (BS) [TIVM Nord]

25-27/6 59^ Coppa Paolino Teodori (AP) [TIVM Centro]

2-4/7 70^ Trento - Bondone (TN) [TIVM Nord]

16-18/7 57^ Rieti Terminillo 55^ Coppa Carotti (RI) [TIVM Centro]

30/7 1/8 56°Trofeo Luigi Fagioli (PG) [TIVM Centro]

20-22/8 “Trofeo Silvio Molinaro” 25^ Luzzi - Sambucina (CS) [TIVM Sud]

3-5/9 38^ Pedavena - Croce D’Aune (BL) coeff. 1,5 [TIVM Nord]

17-19/9 63^ Monte Erice (TP) coeff. 1,5 [TIVM Sud]

24-26/9 66^ Coppa Nissena (CL) coeff. 1,5 [TIVM Sud]