CIVM: anche la Castellana Orvieto ritornerà nel 2021

La 48a Cronoscalata “La Castellana Orvieto” da appuntamento al 2021. La gara umbra organizzata dall’Associazione Sportiva “La Castellana Orvieto” era in calendario 2020 dal 23 al 25 ottobre ed era stata scelta come prova unica di Campionato Italiano a Squadre, l’edizione prototipo del “Master Italiano”, oltre ad avere doppia validità per i trofeo Italiano Velocità Montagna Nord e Sud.

La difficile decisione è stata presa dal comitato organizzatore, che oltre alle oggettive difficoltà legate alle conseguenze dell’emergenza sanitaria, ha tenuto conto delle criticità da parte dei maggiori partner ed enti pubblici in un momento generale certamente complicato.

Gli organizzatori hanno informato costantemente la Federazione sulle evoluzioni e sulle decisioni, trovando sempre sensibilità e comprensione delle varie esigenze, con particolare attenzione da parte di ACI Sport a favorire lo svolgimento degli eventi in piena sicurezza.