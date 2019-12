Nuova M2 Racing con Riccardo Russo al CIV Superbike

Il pilota campano Riccardo Russo entra a far parte della famiglia Nuova M2 Racing partecipando al Campionato Italiano Velocità Superbike 2020 in sella ad una Aprilia RSV4.

Appena conclusi i test World Superbike di Jerez sono già in programma nuovi test per il CIV, Riccardo Russo si unirà quindi a Christophe Ponsson per eseguire la prima presa di contatto sull’Aprilia RSV4 nella versione aggiornata per il Campionato Italiano Velocità.

Il ventisettenne Riccardo Russo inizia con il motociclismo sportivo correndo con delle minimoto per poi prendere parte nel 2008 a una gara della classe 125 nel Campionato Italiano Velocità. Continua anche nel 2009 nella classe 125 italiana con una Aprilia RS 125 R. Passato alle derivate di serie nel 2006, già nel 2011 è impegnato sia al CIV che all’ Europeo Superstock 600.

Nel 2012 è vice campione europeo Superstock 600 e campione italiano Superstock 600. Nel 2014 esordisce nel mondiale Moto2 disputando cinque gare, lo stesso anno e nel 2015 prima presa di contatto su una 1000cc. Negli anni 2016 e 2018 disputa la Superstock 1000 FIM Cup. Il 2017 è l’anno in cui esordisce in Superbike. La scorsa stagione Russo ha preso parte al CIV Superbike chiudendo al quinto posto.

"Riccardo è sempre stato molto veloce, l’ho visto maturare molto nelle ultime stagioni e averlo con noi sarà una grande opportunità per tutti. Stiamo consolidando il team 2020 per poter mettere in condizione i nostri piloti di competere per il titolo tricolore" ha detto il team manager Enzo Chiapello.

"Sono davvero contento di correre con il team Nuova M2 Racing. Le moto Aprilia mi sono sempre piaciute sin da piccolo, con questa RSV4 e l’esperienza del team possiamo puntare a fare una bella stagione. Voglio ringraziare tutti gli sponsor che mi permettono di affrontare il campionato 2020, la mia famiglia ed Enzo Chiapello che mi sta aiutando per affrontare al meglio il Campionato Italiano Velocità. Sono molto motivato e mi sto preparando per arrivare in forma al primo appuntamento" ha aggiunto Riccardo Russo.