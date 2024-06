Fenati torna a correre: sarà al Mugello con Bike e Motor al CIV

È passato più di un anno dall’ultima gara disputata, ma Romano Fenati è pronto a tornare in azione e lo farà questo fine settimana al Mugello. Il pilota di Ascoli Piceno sarà infatti in pista in occasione del Campionato Italiano Velocità, debuttando così nella classe Superbike italiana. Fenati correrà con i colori Bike e Motor Racing Team e guiderà la BMW M1000 RR del team teramano.

Fenati ha già svolto un test a Misano nei mesi precedenti e ora è giunto il momento di mettersi alla prova con le gare che disputerà all’Autodromo Internazionale del Mugello nel fine settimana dal 21 al 23 giugno. “Talento, professionalità e soprattutto voglia di rimettersi in discussione dopo la chiusura della stagione 2023 in Moto3. Il pilota numero #5 farà il suo esordio nella SBK Italiana puntando prima di tutto a fare più chilometri possibile, cercare di progredire sessione dopo sessione senza prefissarsi alcun obiettivo, se non quello di tornare in gara e divertirsi nella classe regina del Dunlop CIV”, si legge nella nota diffusa dal team.

“Per tutto lo staff Bike e Motor è ovviamente un orgoglio e un sogno poter riportare in gara un talento come Romano. Siamo felici perché conosciamo Romano da quando aveva 13 anni e da entrambe le parti c’è sempre stata molta stima e amicizia. In tutti questi anni trascorsi, pur seguendo percorsi diversi, non abbiamo mai smesso di seguirci. Crediamo che la classe SBK CIV possa guadagnare davvero un grande talento che sicuramente cambierà qualche equilibrio e vorrà fare bene seppur senza pretese e ragionando sessione dopo sessione. Ovviamente ci teniamo a ringraziare Romano e non vediamo l’ora di scendere ufficialmente in pista insieme a lui nelle prime prove libere del giovedì”, conclude il comunicato.

L’ultima stagione agonistica di Romano Fenati è datata 2023, quando è tornato a correre nel Mondiale Moto3 con il team Snipers dopo una breve parentesi in Moto2 nel 2022 con Boscoscuro. La gara in Superbike sarà un debutto per il pilota di Ascoli Piceno, che per la prima volta si metterà alla prova con le derivate di serie.