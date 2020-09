ELF CIV: Savadori trionfa in SBK e Perez Selfa in Moto3 a Imola

Moto3

In Moto3 è stato Vicente Perez Selfa a vincere. Il pilota del team di Davide Giugliano su TM ha fatto il vuoto in gara dietro di lui, andando a vincere in solitaria con oltre 3 secondi di vantaggio sui suoi avversari. Prestazione arricchita dalla pole ottenuta in mattinata e dal nuovo giro record realizzato in gara (1’57.782). Dietro di lui accesissima la battaglia per gli altri due gradini del podio, con la seconda posizione andata in volata ad Alberto Surra (KTM Team Minimoto Porto Maggiore), bravissimo nonostante un problema al cambio, con Davide Giombini, l’alfiere dello Junior Team Total Gresini con una moto che monta quel motore 450 fornito da Geo Technology S.A, novità 2020 dell’ELF CIV. Quarto posto per Kevin Zannoni, non al meglio fisicamente dopo la caduta rimediata nei test di Imola ad agosto. In classifica generale Zannoni è in vetta con 113 p. seguito da Perez Selfa a 85 p. e Surra a 80 p.

Superbike

Lorenzo Savadori continua a dettare legge ad Imola. L’alfiere Aprilia Nuova M2 Racing, dopo la doppietta dello scorso anno, conquista l’ennesima vittoria oggi sul circuito in riva al Santerno nel Round Pata ELF CIV. Scattato dalla quarta casella, Lorenzo ha messo in mostra fin da subito un passo superiore rispetto ai propri avversari, andando a vincere con quasi due secondi di distacco sui suoi inseguitori. Secondo posto per Lorenzo Zanetti, che dopo il 7° posto conquistato nel MotoAmerica lo scorso fine settimana, ha portato la Ducati del Broncos Racing Team sul podio di Imola. Terza posizione per il poleman Samuele Cavalieri (Ducati Barni Racing Team) che ha firmato anche il nuovo giro record in gara (1’48.213). Quarto posto per il pilota di casa, Kevin Calia (BMW DMR Racing). Ancora sfortuna per il campione in carica Michele Pirro, out per un problema tecnico. In classifica generale Savadori è vetta con 115 p. seguito da Cavalieri a 78 p. con Gabellini (8° in gara) a 62 p.

Supersport 600

Pole e vittoria per Luca Ottaviani in SS600. Il pilota Kawasaki ha trionfato in una gara dove è riuscito a mettere in mostra un passo superiore rispetto a quello dei suoi avversari, andando a vincere con oltre 6 secondi di vantaggio sugli inseguitori. Prima vittoria per lui nella SS 600 ELF CIV. Seconda posizione per Roberto Mercandelli (Honda Scuderia Improve Firenze Motor) con Davide Stirpe (Extreme Racing Bardahl MV Agusta) a chiudere il podio. Out per un problema tecnico il leader della classifica Luca Bernardi (Yamaha Gomma Racing) che resta in vetta con 91 p. ma gli avversari sono ora molto vicini, con Valtulini (4° in gara) a 75 p. e Stirpe a 73 p.

Premoto3

Trionfo per Demis Mihaila in Premoto3, prima vittoria in categoria per lui. Tutto per un’entry class ELF CIV che conferma il suo equilibrio generale, con un diverso vincitore per ogni gara fin qui disputata. Mihaila che festeggia anche per il nuovo giro record (2’04.611). Seconda posizione per Christian Lolli (M&M Technical Team) distante però oltre 8 secondi dal vincitore, con Guido Pini (CS AC Racing Team) a chiudere il podio composto da 3 piloti Pata Talenti Azzurri. In classifica generale Lolli è in vetta con 89 p. con Pini a 66 p. e Mihaila a 54 p.

Supersport 300

Combattuta fino all’ultimo la gara della SS300, con Mattia Martella e Giacomo Mora a giocarsi la vittoria al fotofinish. Alla fine a spuntarla è stato il pilota Kawasaki Prodina Ircos, con l’alfiere Junior Team AG Yamaha Pata a consolarsi con il secondo gradino del podio. Terzo posto per De Gruttola (Team Runner Bike) distanziato di 2 secondi e mezzo dai primi. In classifica generale Nicola Settimo (14° in gara) conduce con 81 p. seguito da Bastianelli (7° in gara) con 72 p. e Martella a 56 p.