CIV | Tragedia al Mugello: muore Davide Longhi in uno scontro

Giornata tragica al Mugello, dove stamattina Davide Longhi è prematuramente scomparso a causa di un incidente durante le Prove Libere del CIV Coppa Italia.

Si apre nel peggiore dei modi quello che è il terzo fine settimana stagionale del campionato tricolore di moto, con il 34enne sfortunato protagonista di un incidente sul tracciato toscano.

Stando alle prime informazioni provenienti da Scarperia, il pilota lombardo per motivi ancora da chiarire è stato travolto da un collega 39enne, pare mentre rientrava ai box.

Davide Longhi Photo by: Davide Longhi

Le condizioni di entrambi sono apparse immediatamente gravissime: Longhi è stato soccorso dal personale addetto, intubato ed elitrasportato all’ospedale Careggi di Firenze, dove nonostante il ricovero in terapia intensiva si è spento nel primo pomeriggio. Anche l'altro pilota attualmente è in condizioni molto gravi e lotta tra la vita e la morte.

Longhi, che già a Misano in passato aveva rischiato parecchio in un altro incidente, era conosciuto nell'ambiente come portacolori dei team CDS Racing e Perdercini SBK, ma anche come istruttore per i motociclisti amatori e seguito dai fan di Romano di Lombardia, dove era titolare di un bar chiamato 'La pepita d’oro'.

Alla famiglia e gli amici di Davide vanno le condoglianze di tutta la Redazione di Motorsport.com.