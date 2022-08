CIV | Misano: nel round in notturna si impone ancora Pirro

Appuntamento notturno per il CIV in questo quarto round, che a Misano ha acceso i riflettori per far scendere in pista le moto di sera. A conquistare ancora una volta la vittoria è Michele Pirro, che si impone dopo un grande duello con Alessandro Delbianco nella gara in notturna del sabato sera. Il campione in carica ha battagliato con il pilota Aprilia, che non gli ha lasciato respiro nemmeno in Gara 2. Delbianco però si è arreso allo strapotere del portacolori Ducati, che firma una nuova doppietta e ipoteca il titolo nazionale.

Superbike

Sabato - La notte che pian piano calava sul circuito di Misano. Illuminato dai riflettori e dai fari delle moto dei protagonisti in pista, che disegnavano traiettorie suggestive. La Racing night ha mantenuto le promesse della vigilia, con un colpo d’occhio da brividi e gare spettacolari. In Sbk è stata battaglia entusiasmante tra Michele Pirro (Barni Spark Racing Team Ducati) e Alessandro Delbianco (Nuova M2 Racing Aprilia). Il pilota Aprilia Nuova M2 Racing, scattato dalla pole, ha provato a scappare fin dal primo giro, mettendo in mostra un gran passo. Da metà gara in poi però l’alfiere Barni Spark Racing ha cominciato a reagire, andando a riprendere il rivale. A quel punto è iniziata una serie di giri fatta di sorpassi e controsorpassi tra i due, con Pirro che trovava un piccolo allungo. Nelle ultime tornate però Delbianco riusciva a riavvicinarsi al rivale, arrendendosi solo sotto la bandiera a scacchi. Vittoria per Pirro, la sesta su sette gare, con Delbianco secondo a due decimi. Dietro di loro, terza posizione per Luca Vitali (Scuderia Improve – Firenze Motor Honda) con Lorenzo Zanetti quarto. Risultato di tutto rispetto per l’alfiere Ducati Broncos, al rientro dall’infortunio subito ad inizio anno proprio qui a Misano. In classifica generale Pirro è leader con 154 p. seguito da Canepa a 104 e Delbianco a 103 p.

Domenica - Doppietta per Michele Pirro (Barni Spark Racing Team Ducati) in Sbk. Ma che battaglia con il rivale di questa stagione: Alessandro Delbianco (Aprilia Nuova M2 Racing). Il pilota Barni Spark Racing Team Ducati è scattato bene al via, andando subito in testa, con l’alfiere Aprilia Nuova M2 Racing che è rimasto incollato al pluricampione italiano, andando poi a prendersi la vetta della gara. I due distanziavano i rivali mettendo in mostra un gran passo, con Pirro che provava ad andar via e Delbianco che cercava in tutti i modi di restare vicino al rivale, salvo doversi arrendere al ritmo del pugliese solo nella parte finale di gara, in cui Pirro realizzava il best lap alla penultima tornata (1’35.860). Settima vittoria su otto gara per Pirro, quinto podio per Delbianco in questo 2022. Terzo posizione per la Yamaha Keope di Randy Krummenacher, primo podio per lui nella Sbk italiana. In classifica generale Pirro è leader con 179 p. davanti a Delbianco con 123 p. e Canepa con 104 p.

Moto3

Sabato - Gare battagliate e ospiti mondiali. Non è mancato lo spettacolo nel sabato del round Vircos CIV al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, che ha visto la presenza, tra gli altri, di Matteo Bertelle e Tatsuki Suzuki. In pista è stata lotta serrata in Moto3, con un gruppo di testa composto da quattro piloti, autori di una gara fatta di sorpassi e controsorpassi. A vincere è stato Nicola Fabio Carraro (We Race-SM POS Corse BeOn), bravo ad avere la meglio sui suoi avversari con un gran giro finale. Dietro di lui seconda posizione per lo spagnolo Ferrandez Beneite (Gp Project 2 WP Factory Racing 2WheelsPoliTo), distante solo un millesimo dal vincitore, con Harrison Voight, wild card su BeOn, terzo. Quarta posizione per Guido Pini (AC Racing Team BeOn). Il pilota Pata Talento Azzurro FMI era transitato sotto la bandiera a scacchi in terza posizione, salvo poi essere penalizzato per track limit. Pini autore comunque del nuovo nuovo lap record (1’43.128). In classifica generale Carraro è leader con 131 punti. Nicola che sostituirà l’infortunato Matteo Bertelle nel Mondiale Moto3 a Silverstone. Dietro Carraro in classifica generale, Cesare Tiezzi (5° in gara) a 114 p., davanti a Biagio Miceli con 92 p. (Gresini Racing, 6° in gara).

Domenica - Epilogo mozzafiato nella Moto3. A giocarsi la vittoria sono arrivati in quattro, al termine di una gara fatta di sorpassi e controsorpassi che si è decisa soltanto al fotofinsh. A vincere, grazie ad uno straordinario guizzo finale, è stato il giovane Pata Talento Azzurro FMI Guido Pini (AC Racing Team BeOn), che è riuscito a piegare nell’ordine Nicola Carraro (We Race-SM POS Corse BeOn) e Alberto Ferrandez Beneite (Gp Project 2 WP Factory Racing 2WheelsPoliTo). Con Harrison Voight (BeOn) quarto. Seconda vittoria in questo 2022 per il 14enne Pini, al primo anno di CIV Moto3. Nuovo lap record firmato da Nicola Carraro (1’42.801). In classifica generale Carraro è leader con 151 p. davanti a Tiezzi (AC Racing Team BeOn, quinto in gara) con 133 p. e Alberto Ferrandez con 113 p.

Supersport600 e SSNG

Sabato - La Racing night della Ng è andata a Roberto Mercandelli. Scattato dalla pole, il pilota Rosso e Nero Yamaha ha messo in mostra un gran passo, che da metà gara in poi gli ha permesso di prendere quel tanto di margine che è bastato a tenere a bada i suoi rivali e a conquistare la seconda vittoria in questo 2022. Seconda posizione per Nicholas Spinelli. L’alfiere Barni Spark Racing Team Ducati ce l’ha messa tutta, trovando nell’ultima parte di gara quel passo che gli aveva permesso di avvicinarsi tantissimo a Mercandelli, salvo doversi arrendere solo al traguardo. Terzo gradino del podio per Massimo Roccoli e la sua Yamaha Promodriver Organization. In classifica generale Roccoli è leader con 115 p. davanti a Spinelli con 97 p. e Mercandelli con 95 p. Nella 600CIV è stato Marco Bussolotti (Axon Seven Yamaha) a trionfare davanti ad Emanuele Pusceddu (J. Angel Racing Team Yamaha) e Simone Saltarelli (Team Green Speed Kawasaki). In classifica generale Bussolotti è in vetta con 160 p. davanti a Zannoni con 139 p. e Pusceddu con 100.

Domenica - Doppietta per Roberto Mercandelli (Team Rosso e Nero Yamaha) in Ng. In una gara dove sono stati in quattro a giocarsi la vittoria, il pilota Team Rosso e Nero Yamaha è stato autore di un funambolico penultimo giro, grazie al quale è riuscito a conquistare quel tanto di margine che gli ha regalato la vittoria anche nella gara di domenica. Alle sue spalle, seconda posizione per Nicholas Spinelli (Barni Spark Racing Team Ducati), con Matteo Ferrari (Ducati Toccio Racing) terzo e Massimo Roccoli (Yamaha Promo Driver Organization) ai piedi del podio. In classifica generale Roccoli è in vetta con 128 p. davanti a Mercandelli con 120 p. e Spinelli con 114 p. Nella 600CIV la vittoria è andata a Emanuele Pusceddu (J. Angel Racing Team Yamaha) davanti a Marco Bussolotti (Axon Seven Yamaha) e Armando Pontone (Bike e Motor Racing Team Yamaha). In classifica Bussolotti è primo con 180 p. davanti a Zannoni (Team Rosso e Nero Yamaha, out in gara) con 139 p. e Pusceddu con 125 p.

Premoto3

Sabato - Agguerrita anche la gara della Premoto3, con una lotta per la vittoria che ha visto protagonisti ben quattro piloti. A strappare la prima posizione è stato il Pata Talento Azzurro FMI Giulio Pugliese (AC Racing Team Brevo), che ha avuto la meglio per soli 49 centesimi su Brian Diego Uriarte (BeOn), autore anche del nuovo lap record (1’46.820), realizzato all’ultimo giro. Terza posizione per Edoardo Boggio (GP Project 2WP Factory Racing 2WheelsPoliTo), con Leonardo Zanni quarto. In classifica generale Zanni è leader con 137 p. davanti a Pugliese con 121 p. e Liguori (Pasini Racing Team 2WheelsPoliTo, 5° in gara) a 67 p.

Domenica - Testa a testa in Premoto3, con Brian Diego Uriarte (BeOn) ed Edoardo Liguori (Pasini Racing 2WheelsPoliTo) autori di una lunga battaglia conclusa solo sotto la bandiera a scacchi. A vincere di poco più di un decimo è stato lo spagnolo su BeOn, con il pilota Pata Talento Azzurro FMI secondo. Terzo gradino del podio per un altro Talento Azzurro, Gabriel Tesini (AC Racing Team Brevo), distaccato però di oltre 14 secondi dai primi due. Entrambi out due dei protagonisti del campionato: Leonardo Zanni (AC Racing Team Brevo) e Giulio Pugliese (AC Racing Team Brevo). In classifica generale Zanni è leader con 137 p. davanti a Pugliese con 121 p. con Liguori terzo a 87 p.

Supersport300

Sabato - Bagarre in Ss300, con la vittoria finale andata al pilota Tenjob Racing Team By 2R Racing su Kawasaki, Dorren Loureiro, con Leonardo Carnevali (Box Pedercini Corse Kawasaki) secondo e Mattia Martella (Prodina Racing Kawasaki) terzo. Out Alfonso Coppola. A lungo in lotta per la vittoria finale, il pilota VM Racing Team Yamaha ha pagato una caduta all’ultimo giro. In classifica generale Carnevali è leader con 130 p. davanti a Vannucci con 125 p. (assente a Misano perché impegnato nel mondiale Ss300) e Vocino (8° in gara) con 93 p.

Domenica - Finale al cardiopalma in Ss300, con sette piloti che hanno concluso la gara racchiusi in soli sette decimi. La volata finale ha premiato al fotofinish Emanuele Vocino (Prodina Racing Kawasaki) davanti al poleman Nikolas Marfurt (Racestar Yamaha), che ha rimediato nel migliore dei modi alla sfortuna della gara del sabato. Terza posizione finale per Dorren Lourerio (Tenjob Racing Team By 2R Racing Kawasaki). Roberto Jason Sarchi (GradaraCorse Kawasaki) aveva tagliato il traguardo in prima posizione, salvo poi essere penalizzato per track limit. In classifica generale Leonardo Carnevali (Box Pedercini Corse Kawasaki), sesto in pista, è leader con 140 p. davanti a Vannucci con 125 p. e Vocino con 118 p.