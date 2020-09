CIV, Imola: doppiette per Savadori in SBK e Perez Selfa (Moto3)

Moto3

In Moto3 è stata doppietta perVicente Perez Selfa. Il pilota del team di Davide Giugliano su TM ha concluso come meglio non poteva un weekend perfetto, andando a vincere anche in gara 2 e riuscendo ancora a piegare i tentativi di rimonta di Surra (KTM Team Minimoto Portomaggiore) secondo e bravo a firmare il best lap (1’57.695) con Giombini (Honda Junior Team Total Gresini) ancora a podio con la moto che monta il motore 450 fornito da Geo Technology. Quarta posizione per Kevin Zannoni, in difficoltà ad Imola e non al meglio fisicamente a causa di una caduta rimediata proprio a Imola nei test di agosto. In vetta alla generale c’è sempre lui con 126 p. davanti a Perez Selfa con 110 p. e Surra a 100 p. e Bartolini (6° in gara) a 71 p.

Superbike

Trionfo per Lorenzo Savadori, che a Imola sa solo vincere. Il pilota Aprilia Nuova M2 Racing ha conquistato una splendida vittoria anche in gara2, condotta in testa dall’inizio alla fine e conclusa con un 1 secondo e 4 di vantaggio sugli avversari, facendo suo anche il best lap 1’48.133. Dietro di lui seconda posizione per la Ducati del Barni Racing di Samuele Cavalieri, con l’altra Ducati del Broncos Racing Team di Lorenzo Zanetti a chiudere il podio. Prosegue invece il momento no di Michele Pirro, out anche oggi per una caduta. In classifica generale Savadori è a un passo dal titolo, con i suoi 140 p. davanti a Cavalieri con 98 p. e Gabellini (8° in gara) a 70 p. e solo le due gare di Vallelunga rimaste a calendario.

Supersport 600

Nella SS600 torna alla vittoria Luca Bernardi. L’alfiere Yamaha Gomma Racing rimedia come meglio non poteva alla sfortuna di ieri, con una gara condotta in testa dall’inizio alla fine nella quale ha realizzato anche il best lap (1’52.725). Gran bagarre dietro di lui per le altre posizioni del podio, con Davide Stirpe (Extreme Racing Bardahl Yamaha) che è riuscito ad avere la meglio su Marco Bussolotti (Yamaha). In classifica generale Bernardi è in vetta con 116 p. davanti a Stirpe con 93 p. e Valtulini (6° in gara) con 85 p.

Premoto3

Gran battaglia nella Premoto3, con quattro piloti che si sono contesi la vittoria fino all’ultimo centimetro di pista. A spuntarla è statoGuido Pini (CS AC Racing Team)bravo a trovare lo spunto finale che gli ha regalato la prima posizione davanti a Edoardo Liguori (RMU Team Pasini Racing) e Leonardo Zanni al suo primo podio, con Demis Mihaila quarto. In classifica generale Lolli (7° in gara) è in vetta a 98 p. con Pini 2° a 91 p. e Mihaila 3° a 67 p.

Supersport 300

Gara infuocata in SS300 con una volata al cardiopalma che ha visto coinvolti 4 piloti. A trionfare alla fine è stato il pilota Pata Talento Azzurro Giacono Mora (Yamaha Junior Team AG Yamaha Pata) bravissimo a trovare il guizzo finale che gli ha permesso di battere Mattia Martella e Nicola Settimo (Kawasaki Prodina Ircos) bravo a rimediare con il podio di oggi alla prestazione opaca di ieri. In classifica generale proprio Settimo è leader con 97 p. davanti a Bastianelli (5° in gara) con 83 p. e Martella a 76 p.