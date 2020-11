CIV: ecco il calendario della stagione 2021, Misano in notturna

Sono passate solamente poche settimane dall’ultimo round della stagione 2020, ma il Campionato Italiano Velocità non si ferma e ha reso noto il calendario del prossimo anno, che vede confermati sei appuntamenti. Come di consueto, si inizia al Mugello ad aprile per poi concludere a Vallelunga nel mese di ottobre.

Nel calendario del 2021 spunta però una sorpresa: per la prima volta infatti, il CIV disputerà un round in notturna. In occasione del quarto appuntamento, in programma il 24 e 25 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, i piloti della classe Superbike scenderanno in pista di sera e si pensa lo stesso possa fare anche la Supersport 600.

Il round di Misano in notturna sarà il secondo appuntamento del campionato italiano sulla pista romagnola. Dopo l’appuntamento inaugurale del Mugello infatti, il CIV si sposterà proprio al circuito dedicato a Marco Simoncelli per il secondo round della stagione. Come sempre, farà seguito la tappa di Imola, mentre si torna al Mugello a fine agosto per l’ultimo dei doppi appuntamenti stagionali. Vallelunga sarà teatro del round conclusivo, come di consueto agli inizi di ottobre.

Il calendario della stagione 2021 del CIV

Round 1: 17-18 aprile – Mugello Circuit

Round 2: 15 - 16 maggio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Round 3: 3-4 luglio – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Imola

Round 4: 24-25 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (notturna)

Round 5: 28-29 agosto – Mugello Circuit

Round 6: 9-10 ottobre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”