CIV SBK | Dunlop fornitore unico di pneumatici fino al 2023

Una nuova stagione del CIV è pronta a partire e in occasione del MotorBikeExpo di Verona è stato presentato il 2022 del campionato italiano, con diverse novità. La prima di queste è la conferma che Dunlop sarà fornitore unico per la categoria Superbike per le stagioni 2022 e 2023. L’accordo si estende anche per la classe principale, che fino al 2021 ha corso con pneumatici Pirelli.

Dunlop era già presente nel CIV lo scorso anno come fornitore unico delle classi Moto3 e Pre-Moto3, ma a partire dalla stagione 2022 amplia la fornitura e arriverà a 3 sulle 5 classi presenti nel campionato. Il regime di monogomma, insieme alla centralina unica, rappresenta una delle novità tecniche del regolamento di questi ultimi anni, e il marchio britannico di pneumatici sfrutta questa occasione per estendere la propria presenza.

In merito alla fornitura, Dunlop ha già reso note le specifiche tecniche delle gomme che fornirà alla Superbike. Si tratterà delle ultime soluzioni di gomme slick sviluppate dal marchio britannico. Per quanto riguarda l’anteriore, verrà utilizzata la 125/80R17 KR109, nelle mescole 1-3, mentre per quanto riguarda il posteriore, si avrà a disposizione òla 200/70R17 KR108, nelle mescole 0-1-3.

Simone Folgori, Responsabile settore velocità della FMI, dichiara: “Tra le novità più importanti della nuova stagione c’è di sicuro la presenza di Dunlop come fornitore unico per la Superbike, categoria di livello sempre più alto, con le maggiori case presenti unite a piloti di talento ed esperienza internazionale. Siamo felici di vedere come l’impegno di Dunlop nel CIV sia sempre maggiore, con l’azienda che fornirà le coperture in Premoto3, Moto3 e ora anche in Superbike. Un lavoro condiviso che non potrà che far crescere il Campionato”.

Aldo Ciccone, Racing Manager Dunlop Italia, afferma: “Dunlop e CIV rappresenta un binomio vincente, di massima competitività e performance estreme. Siamo orgogliosi di aver ampliato la nostra partnership con la Federazione Motociclistica Italiana come fornitore unico anche per la categoria Superbike, fiore all’occhiello del CIV. Per noi questa partnership rappresenta un certificato di qualità per i nostri prodotti e un ulteriore stimolo per continuare a fornire ai piloti sempre migliori pneumatici”.