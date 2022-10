CISP | Andrea Mosca vince il premio Fair Play Guglielmo Belotti

È facile scrivere di motorsport, ormai tramite i social tutti sono diventati piloti professionisti, strateghi, Direttori Sportivi e tanto altro. La cosa di cui non si parla mai, o non se ne parla abbastanza, è sulle persone che vivono il motorsport, partecipando attivamente a renderlo migliore.

Ancora non è passato un anno, lo sarà il 6 dicembre, e siamo qui a ricordare Guglielmo Belotti che si è sempre adoperato per rendere più sicuro il motorsport attraverso i caschi Stilo.

Lo scorso fine settimana, in occasione dell’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Sport Prototipi a Monza, era presente l’intera famiglia Bellarosa insieme alla moglie di Guglielmo, Rita, ed è stato consegnato il premio Fair Play.

Premio Fair Play Guglielmo Belotti Photo by: ACI Sport

Il premio è stato pensato, per il pilota che potesse racchiudere tutte quelle caratteristiche tanto care a Guglielmo. La cerimonia si è svolta sul podio di Gara 2, alla presenza di tutti i piloti del CISP.

Ad aggiudicarselo è stato Andrea Mosca, al quale è andata anche anche la Coppa ACI Sport Master 2022, mentre il titolo assoluto se l'è preso Giacomo Pollini.

Queste le parole di Rita Belotti: "In occasione del premio, ho voluto ringraziare ancora una volta la Famiglia Bellarosa e la Wolf Racing Cars che ha reso onore a Guglielmo. Insieme hanno condiviso successi, podi e un affetto fraterno".

"Oltre al Fair Play che ha ispirato la titolazione del Trofeo, Guglielmo era determinatissimo, sia nel raggiungere che nel prefiggersi nuovi obiettivi sportivi e imprenditoriali. Il tutto portato avanti con grande stile e disponibilità, verso chiunque lo avvicinasse".

"Se dovessi sintetizzare le sue doti, direi che Guglielmo era... scolpito nei valori di integrità morale e di sportività. Valori che non ha mai negoziato. Per lui lo Sport e in questo caso il motorsport erano ragione di vita e stimolo per evolvere sempre".

"Ha promosso il valore del gruppo, valorizzando sempre le singole potenzialità a favore del progetto collettivo. Lo ricordo sempre positivo, solare e dotato di grande ironia, insieme ridevamo tantissimo. Sono stata sempre una sua fan, anche se ridendo avrebbe preferito una giovane groupie, ed era una gioia infinita seguirlo nei circuiti".

"Era sempre concentrato prima di ogni gara e subito dopo era un piacere analizzare telemetria e prestazioni con il suo amato team. Concludo con un immenso abbraccio da parte di Guglielmo a tutti coloro che lo hanno apprezzato. Continuerà a ispirarci con la Sua eredità morale legata ai migliori valori del Motorsport. Keep Pushing!”

Le parole della signora Rita saranno sicuramente di stimolo per tutti quei piloti che vorranno fare del Motorsport la loro vita. Ciao Guglielmo.

