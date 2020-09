CISP: a Vallelunga successi di Pollini e Belotti

Gara 1: Giacomo Pollini domina la prima "romana"

Capitalizzando il primato guadagnato in qualifica con la sua seconda pole position stagionale, Giacomo Pollini vince gara 1 del quarto round di Campionato Italiano Sport Prototipi, di scena nell’autodromo romano di Vallelunga.

Dopo un testa a testa alla partenza lanciata con Antoine Miquel, il 24enne campione in carica di Giacomo Race non conosce più concorrenza ed il giovane francese dell’Ascari Driver Academy si accontenta del suo terzo podio stagionale e del successo per la Coppa ACI Sport Rookie.

Terzo piazzamento in Top-3 anche per Jacopo Faccioni (Scuderia NT), mentre dopo una gara in rimonta il capoclassifica Danny Molinaro (DM Competizioni) chiude quarto e conserva il primato tricolore per due lunghezze su Federico Scionti (Scuderia Costa Ovest), quinto al traguardo dopo una gara arrembante e davanti a Matteo Pollini (Giacomo Race) anche lui sempre in bagarre.

Ancora una volta grande protagonista della bagarre Lorenzo Pegoraro (Best Lap) scivola settimo nel finale perdendo la terza posizione in Campionato ora appannaggio di Giacomo Pollini a -10 dalla vetta. Nella Top-10 di gara anche Andrea Baiguera (Brixia Horse Power), Emanuele Romani (Ascari Driver Academy) e Joe Castellano (Giada Engineering), primo per la Coppa ACI Sport Master.

LA CRONACA DI GARA 1

Allo start di gara 1 è subito duello fianco a fianco tra Giacomo Pollini e Miquel con il campione in carica che riesce a spuntarla di misura. Alle loro spalle Scionti si scompone e deve cedere a Faccioni e Pegoraro, mentre Belotti è invece sesto davanti a Matteo Pollini, Molinaro, Lazzaroni e Baiguera. Dopo le prime battute Pollini e Miquel procedono a stretto contatto e con un margine di sicurezza su Faccioni.

Pegoraro segue difendendosi da Scionti, mentre Belotti prova l’attacco su Matteo Pollini per riprendere la sesta posizione. Uboldi è costretto al ritiro al quarto giro, mentre Scionti perde posizioni dopo un fuoripista nel tentativo di attacco al quarto posto di Pegoraro. Alle spalle del pilota di Best Lap, si porta Belotti ai danni di Matteo Pollini, mentre più indietro Fattorini è costretto a fermarsi nelle vie di fuga.

Alla metà gara Giacomo Pollini procede con quasi sei secondi di vantaggio su Miquel, mentre Faccioni vede sempre più vicino Pegoraro a sua volta alle prese con uno scatenato Belotti. Alle loro spalle Molinaro riesce a superare Matteo Pollini per la sesta posizione, poi è costretto a cedere anche a Scionti che recupera settimo.

Al 13esimo giro, quando era lanciatissimo su Pegoraro, Belotti è costretto al ritiro ed alle spalle del pilota di Best Lap si portano così Molinaro e Scionti. Poco dopo il pilota cosentino approfitta di una sbavatura di Pegoraro e sale così quarto.

Ma le emozioni non finiscono perché nel tentativo di difendersi dall’attacco di Scionti, Pegoraro è costretto al testacoda ed a scivolare settimo. La gara procede tiratissima fino al traguardo con Giacomo Pollini vincitore davanti a Miquel,Faccioni, Molinaro e Scionti. Completano la Top-10 Matteo Pollini, Pegoraro, Baiguera, Romani e Castellano, primo per la Coppa ACI Sport Master davanti a Pigozzi, Mosca, Pitorri ed Attianese.

Gara 2: Prima vittoria stagionale per Guglielmo Belotti

Si chiude con la prima vittoria stagionale di Guglielmo Belotti il quarto round di Campionato Italiano Sport Prototipi, corsosi nell’autodromo di Vallelunga Piero Taruffi.

Il pilota della Ascari Driver Academy, sempre velocissimo in tutto il weekend romano, si è imposto con grande autorità dopo la supremazia iniziale di Giacomo Pollini (Giacomo Race), poi costretto al ritiro ed ha preceduto Lorenzo Pegoraro e Danny Molinaro (DM Competizioni) che così conserva il primato nella classifica tricolore con 13 lunghezze sull’alfiere di Best Lap.

Grande protagonista della bagarre anche il francese Antoine Miquel che solo nel finale esce dalle posizioni da podio e chiude così quarto davanti ad Andrea Baiguera (Brixia Horse Power) e Stefano Attianese (Ascari Driver Academy) che con una strepitosa rimonta dal fondo conquista anche il successo per la Coppa ACI Sport Master. Matteo Pollini (Giacomo Race), Emanuele Romani (Ascari Driver Academy) e Filippo Lazzaroni (Lazaar Divisione Corse) completano la Top-10 davanti a Maurizio Pitorri (Best Lap) che resta leader della Master.

LA CRONACA DI GARA 2

Alla partenza lanciata di gara 2 è Belotti il più determinato davanti a Miquel e Giacomo Pollini, mentre nelle file seguenti Lazzaroni e Mosca creano scompiglio. Alla tornata seguente è il francese a salire in cattedra inseguito da Belotti, Pollini, Faccioni, Matteo Pollini, Scionti e Molinaro alle prese con Pegoraro. Al terzo giro Giacomo Pollini riesce a superare Belotti per il terzo posto, mentre Pegoraro risale al quinto posto alle spalle di Faccioni davanti a Scionti, Uboldi, Baiguera e Molinaro costretto alla difesa.

Il sorpasso per la prima posizione arriva al quinto giro con Pollini che balza al comando su Miquel e Belotti a stretto contatto davanti a Pegoraro che continua in rimonta precedendo un gruppo in bagarre con Faccioni, Scionti, Uboldi, Baiguera, Molinaro e Matteo Pollini.

Ad abbandonare le scintille è Scionti quando era in piena lotta con Uboldi per il sesto posto e con Molinaro, Matteo Pollini e Baiguera che guadagnano una posizione. Intanto a partire dal nono giro si compone un trio in lotta per la seconda posizione con Belotti che riesce a spuntarla su Miquel e davanti a Pegoraro che resta in scia.

Vittima di un contatto al Tornantino con Faccioni, Uboldi perde posizioni prima di fermarsi ai box, mentre Attianese è in pieno recupero ed all’11esimo giro riesce a superare il pilota di Scuderia NT. Il colpo di scena è al 12esimo giro con Giacomo Pollini costretto a rallentare e fermarsi nelle vie di fuga, mentre da quel momento si accende il duello per la seconda posizione alle spalle di Belotti.

Ad avere la meglio è Pegoraro che sfrutta un’escursione di Miquel costretto così ad accontentarsi del terzo posto e precedendo Molinaro, Baiguera ed uno scatenato Attianese, sesto assoluto. Per le posizioni da podio Molinaro riserva l’ultimo sorpasso per la terza posizione con Miquel così quarto al traguardo.

CLASSIFICHE 2020

Campionato Italiano. 1) Molinaro (DM Competizioni), 91; 2) Pegoraro (Best Lap), 78; 3) Scionti (Scuderia Costa Ovest), 76; 4) Pollini G. (Giacomo Race), 68; 5) Faccioni J. (Scuderia NT), 62; 6) Miquel (Ascari Driver Academy), 55; 7) Belotti (Ascari Driver Academy, 40; 8) Uboldi (Uboldi Corse), 31; 9) Pollini M. (Giacomo Race), 34; 10) Lazzaroni (Team Lazzaroni), 25.

Coppa ACI Sport Master. 1) Pitorri (Best Lap), 120; 2) Attianese (Ascari Driver Academy), 107; 3) Mosca (Zero Racing), 93.

Coppa ACI Sport Under 25. 1) Molinaro, 134; 2) Miquel, 101; 3) Pollini G., 77.

Coppa ACI Sport Rookie. 1) Miquel, 95; 2) Lazzaroni, 90; 3) Romani, 80.

CISP - Vallelunga: Gara 1

CISP - Vallelunga: Gara 2