CISP: a Misano domina Danny Molinaro

GARA 1

Al termine di una gara incandescente già dai primi metri è Danny Molinaro il primo vincitore per il secondo round stagionale del Campionato Italiano Sport Prototipi in corso al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota calabrese di DM Competizioni, che proprio sulla pista romagnola aveva conquistato il suo primo successo di categoria, torna sul gradino più alto del podio di gara 1 dopo essersi districato meglio di tutti nella accesissima bagarre iniziale ed aver visto il battistrada iniziale, Davide Uboldi, costretto al ritiro per un contatto alla ripartenza dalla Safety Car.

Il campione in carica Giacomo Pollini torna invece in Top-3 con il secondo posto davanti a Federico Scionti che con i punti della terza posizione raggiunge sulla vetta tricolore il capoclassifica Lorenzo Pegoraro (Best Lap) fermato da un contatto nelle convulse fasi di neutralizzazione.

Se il traguardo vedeva in realtà Antoine Miquel (Ascari Driver Academy) recuperare fino al terzo posto dopo le prime battute sottotono, il francese è costretto alla penalizzazione che lo classifica quarto per la procedura di Safety Car così come il suo compagno di squadra Guglielmo Belotti, quarto al traguardo e quinto d’ufficio.

La Top-10 si completa con il giovanissimo Filippo Lazzaroni (Team Lazzaroni) ottimo sesto davanti ad Emanuele Romani (Ascari Driver Academy), Matteo Pollini, quinto sul traguardo prima di retrocedere d’ufficio per gli stessi episodi ed infine Michele Fattorini (Ascari Driver Academy) e Jacopo Faccioni (Scuderia NT) che lottava nel gruppo di testa prima di andare in testacoda dopo un contatto con Andrea Baiguera (Brixia Horse Power) così 11esimo d’ufficio davanti a Maurizio Pitorri (Best Lap), primo per la Coppa ACI Sport Master su Andrea Mosca (Zero Racing).

LA CRONACA DI GARA 1

Uboldi e Matteo Pollini sono autori di una partenza furiosa davanti a Miquel che poco dopo cede anche a Molinaro. Faccioni completa il primo giro al quinto posto davanti a Pegoraro e Giacomo Pollini, mentre il francese poco dopo è costretto a rallentare vedendo sfilare gli avversari.

Il gruppo di testa resta compatto alle spalle di Uboldi che non riesce a liberarsi degli avversari, ma il colpo di scena arriva con l’uscita di Caliceti che impone l’ingresso della Safety Car. La segnalazione ed il rallentamento dei primi coglie però di sorpresa gli inseguitori ed in due momenti distinti, Pegoraro e Pigozzi centrano gli avversari che precedono e sono costretti al ritiro.

Il gruppo procede in neutralizzazione con Uboldi davanti a Matteo Pollini, Molinaro, Faccioni, Giacomo Pollini, Baiguera, Belotti, Miquel, Scionti e Lazzaroni che chiude la Top-10. Alla ripartenza Uboldi per le conseguenze della mischia in Safety Car accusa un rallentamento improvviso e viene superato da Matteo Pollini e Danny Molinaro che poco dopo riesce a portarsi in testa.

Il pilota lariano deve rientrare ai box, mentre la manovra di restart viene posta sotto osservazione dai commissari sportivi. Faccioni, in quel momento in lotta per le posizioni da podio, va in testacoda dopo un contatto rimediato da Baiguera. Alle spalle di Molinaro si porta così Giacomo Pollini in rimonta davanti al cugino Matteo ed ancora Baiguera, Miquel, Belotti, Scionti, Lazzaroni, Romani e Fattorini.

La procedura di Safety Car, la successiva ripartenza ed il contatto subito da Faccioni costringono a provvedimenti che rivoluzioneranno la classifica d’ufficio sul traguardo. In pista la competizione resta avvincente con Miquel che riesce a recuperare posizioni portandosi al terzo posto alle spalle di Molinaro e Giacomo Pollini e davanti a Belotti, Matteo Pollini, Scionti, Baiguera, Lazzaroni, Romani e Fattorini.

Le posizioni non mutano fino al traguardo, ma vengono rivoluzionate dalle penalizzazioni subite da Belotti, Miquel, Matteo Pollini e Baiguera con il podio che vede così Scionti sul terzo gradino, davanti a Miquel che sigla una sequenza di giri veloci per ridurre gli effetti della penalizzazione, mentre Belotti è quinto davanti a Lazzaroni, Romani, Matteo Pollini, Fattorini e Faccioni.

GARA 2

È Danny Molinaro il grande protagonista del secondo round stagionale corsosi a Misano per il Campionato Italiano Sport Prototipi. Dopo la prima firma già al sabato, il giovane cosentino di DM Competizioni domina infatti anche gara 2 guadagnando la leadership tricolore. Nella bagarre alle spalle la spunta il campione 2013 Jacopo Faccioni (Scuderia NT), mentre con il francese Antoine Miquel (Ascari Driver Academy) costretto a retrocedere dopo la penalizzazione inflitta all’esame della procedura di partenza, il pluricampione Davide Uboldi (Uboldi Corse) sale sul terzo gradino del podio.

Grandi protagonisti della gara anche il campione in carica Giacomo Pollini (Giacomo Race), autore del giro più veloce, Filippo Lazzaroni (Team Lazzaroni), primo per la Coppa ACI Sport Rookie e quinto davanti a Guglielmo Belotti (Ascari Driver Academy), Matteo Pollini (Giacomo Race), Emanuele Romani (Ascari Driver Academy), Maurizio Pitorri (Best Lap), primo per la Coppa ACI Sport Master e Michele Fattorini (Ascari Driver Academy) che chiude la Top-10.

LA CRONACA DI GARA 2

Allo start è Uboldi a guadagnare il comando con Miquel che si affianca nelle prime curve per poi dover cedere a Molinaro. Il pilota calabrese poco dopo si riprende il primato e riesce a sfilare davanti a Miqule Uboldi, Faccioni, Scionti, Pegoraro e Belotti.

Al secondo giro Faccioni supera Uboldi per la terza posizione con il pilota lariano che si ritrova in scia Scionti in lotta con Pegoraro e Belotti.La vettura di Baiguera ferma a bordo pista impone l’ingresso della Safety Car con Molinaro davanti alla lunga fila di Wolf dove Miquel è secondo davanti a Faccioni, Uboldi, Pegoraro, Scionti, Matteo Pollini, Belotti, Giacomo Pollini e Lazzaroni.

Al restart è Pegoraro il più scatenato nella scia di Uboldi per la quarta posizione e con un lotto agguerritissimo alle sue spalle completato da Attianese, 11esimo e primo per la Master. A farne le spese è Matteo Pollini che scivola 12esimo per le scintille della bagarre, mentre Pegoraro riesce ad avere la meglio su Uboldi poi costretto a gestire in scia Scionti, Belotti e Giacomo Pollini.

Nel frattempo Faccioni forza su Miquel che deve cedere la seconda posizione pur rimanendo in scia del pilota di Scuderia NT. Dopo il ritiro di Attianese è Pitorri a salire al vertice della Master con l’11esimo posto alle spalle di Romani. A cinque minuti dalla fine Molinaro ha fatto il vuoto, mentre Miquel e Scionti sono sempre ai ferri corti davanti ad Uboldi e Giacomo Pollini e poi Scionti e Lazzaroni con il romano costretto al ritiro e così a cedere la sesta posizione.

La posizione della vettura di Scionti costringe alla Safety Car ed a congelare le posizioni che così passano sul traguardo con Molinaro che sigla il bis davanti a Faccioni, Miquel, Uboldi, Giacomo Pollini, autore del giro più veloce, Lazzaroni, Belotti, Matteo Pollini, Romani e Pitorri.

CLASSIFICHE

Campionato Italiano. 1) Molinaro (DM Competizioni) (Best Lap), 50; 2) Lorenzo Pegoraro, 40; 2) Scionti (Costa Ovest), 40; 4) Faccioni J. (Scuderia NT), 30; 5) Pollini G. (Giacomo Race), 24; 6) Miquel (Ascari Driver Academy), 24; 7) Uboldi (Uboldi Corse), 24; 8) Belotti (Ascari Driver Academy), 18; 9) Pollini M. (Giacomo Race), 17; 10) Lazzaroni (Team Lazzaroni), 15.

Coppa ACI Sport Master. 1) Pitorri (Best Lap, 70; 2) Mosca (Zero Racing), 47; 3) Attianese (Ascari Driver Academy), 40; 4) Pigozzi (Ascari Driver Academy), 22; 5) Castellano, 12.

Coppa ACI Sport Under 25. 1) Molinaro, 70; 2) Miquel, 56; 3) Pollini G., 37.

Coppa ACI Sport Rookie. 1) Lazzaroni, 55; 2) Miquel, 55; Fattorini, 51.

CISP - Misano: Gara 1

CISP - Misano: Gara 2