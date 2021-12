Addio a Guglielmo Belotti, AD dei caschi Stilo e pilota prototipi

Purtroppo siamo ancora qui a ricordare un amico scomparso. Un personaggio unico e sempre disponibile, un manager, un pilota e un cultore del motorsport.

Ci ha lasciato Guglielmo Belotti, per anni Amministratore Delegato della Stilo, azienda che produce caschi per il mondo dei motori conosciuta a livello internazionale.

Bergamasco di origine e, come ci piaceva dire durante le nostre conversazioni, cittadino del mondo.

Personalmente lo ricordo come una persona sempre disponibile, appassionata di motorsport e non solo per lavoro.

Manager e pilota, amava guidare i prototipi; da tanti anni si dilettava alla guida delle Wolf ed era vicino alla famiglia Bellarosa dove era di casa.

Da circa due anni era afflitto da una malattia che sembrava sorpassata, ma purtroppo è scomparso all'età di 55 anni.

Ci mancherà la sua figura, la sua amicizia, la sua professionalità e il suo carisma.

Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia da parte di tutta la redazione di Motorsport.com.