Nuova coppia nel CIRT: Farnocchia affianca Campedelli

Cambio a bordo della Volkswagen Polo R5 di Step Five Motorsport. Alla destra del romagnolo Simone Campedelli per il 27° Rally Adriatico-Marche ci sarà Sauro Farnocchia.

L’esperto navigatore lucchese, già all’opera in questa stagione nel Campionato Italiano Rally al fianco di Antonio Rusce ed in piena lotta per l’Asfalto, farà il suo ingresso in corsa tra i protagonisti delle strade bianche.

L’equipaggio Campedelli-Farnocchia debutterà nel terzo atto del tricolore Terra in programma nel prossimo weekend del 26 e 27 settembre per andare a caccia del titolo assoluto.

Attualmente Campedelli, in coppia con Tania Canton nei primi due round, si trova in seconda posizione nella classifica generale con 24 punti grazie ai due secondi posti assoluti conquistati nel Rally Valtiberina e San Marino Rally.