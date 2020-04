Il 27° Rally Adriatico rimandato a data da destinarsi

La PRS GROUP ha comunicato che il 27° Rally Adriatico viene rimandato a data da destinarsi, a causa della ricorrente emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19.

La decisione è stata presa in sinergia tra l’organizzatore dell’evento sportivo e la Direzione per lo Sport Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia (ACI).

Il rally della provincia di Macerata era inizialmente in programma per l’1 e 2 maggio a Cingoli, con doppia validità tricolore oltre alla validità per la Coppa Rally di Zona (Zona 5). La competizione moderna come prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) mentre quella storica come corsa valida per il Campionato Italiano Rally Terra Storico (CIRTS).

Related video