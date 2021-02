CIRT: Rachele Somaschini ricomincia dalla terra con la Citroen

Dopo la fase di allenamento che ha visto Rachele Somaschini concludere con buoni risultati il Campionato Italiano Ice Challenge, competizione motoristica di velocità su ghiaccio, la giovane pilota lombarda ha deciso di misurarsi con il Campionato Italiano Terra 2021, la massima serie tricolore dedicata agli specialisti delle strade bianche.

Nelle quattro gare disputate sull’insidioso fondo dei ghiacciodromi alpini la portacolori RS TEAM ha mostrato una buona progressione di prestazioni – arrivando a posizionarsi nella top 5 assoluta – che le ha permesso di accrescere il feeling con la Citroen C3 R5 gestita da Sportec Engineering, con cui aveva corso solo pochi chilometri al termine della passata stagione, e che ora l’accompagnerà nella nuova sfida nel Campionato Terra.

A questa formazione hanno contribuito anche piloti specialisti che hanno fornito a Rachele nozioni utilissime sulle logiche di guida per mantenere il controllo della vettura su un fondo a bassa aderenza. Per rafforzare questo percorso di apprendimento, la pilota milanese sarà assistita alle note, nelle prime gare di inizio stagione, dall’esperto navigatore Nicola Arena, per migliorare il metodo di scrittura, ma Giulia Zanchetta, già sua compagna di abitacolo nello scorso anno, tornerà ad affiancarla sul sedile di destra in altri prossimi appuntamenti.

Il Campionato Italiano Terra (CIRT) 2021 si articola su sei appuntamenti, di cui uno coincidente con la prima tappa del Rally Italia Sardegna, round italiano del Campionato del Mondo Rally (WRC), con questa programmazione:

5 aprile - 28° RALLY ADRIATICO

6 giugno - RALLY ITALIA-SARDEGNA

27 giugno - 49° RALLY DI SAN MARINO

1 agosto – 15° RALLY CITTÀ DI AREZZO CRETE SENESI E VALTIBERINA

12 settembre - 18° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO

7 novembre - 12^ LIBURNA TERRA

“Sono molto contenta dell’esperienza nell’ ICE Challenge – commenta Rachele - perché ho davvero imparato molto, anche grazie al prezioso supporto di piloti esperti, oltre ad essermi divertita tantissimo. La guida su ghiaccio ha dinamiche del tutto particolari ma ritengo sia stata propedeutica per la nuova stagione per la quale mi sono data nuovi obiettivi, inoltre, prendere confidenza con la guida della Citroen C3 R5 era uno step fondamentale per affrontare i prossimi progetti".

"C’è certamente tanto da lavorare e da migliorare, ma proprio per questo voglio misurarmi ad un livello più sfidante. In quest’ottica ho scelto di farmi aiutare da Nicola Arena per affinare la stesura delle note, che sono un altro tassello chiave del mio processo di apprendimento. Le belle gare e le novità introdotte nel Campionato Italiano Terra - tra cui i montepremi ed il titolo femminile - hanno reso questa serie davvero accattivante e la vedo come un ottimo banco di prova per proseguire la mia crescita".

"Non mancano altri programmi all’orizzonte, di respiro più internazionale nel Campionato Europeo (FIA ERC), anche per ampliare il raggio della mia attività di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica da cui sono affetta, ma che si potranno definire solo più avanti in base agli sponsor e all’evolversi della situazione Covid".

"Ringrazio tutti i miei partner, che mi hanno dato la possibilità di essere al via di una nuova stagione agonistica e ad Aci Team Italia, che quest’anno mi ha inserito nel progetto dedicato ai giovani piloti emergenti, a cui spero di dare buone soddisfazioni impegnandomi sempre al massimo".

In preparazione al debutto sugli sterrati marchigiani, Rachele Somaschini sarà al via del 1° Rally Terra Valle del Tevere, valido per il Raceday Rally Terra, in programma il prossimo 27 e 28 Febbraio con epicentro a Sansepolcro (AR).