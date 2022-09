CIRT | Il Rally delle Marche spostato a novembre causa alluvione

Il 15° Rally delle Marche, originariamente in programma per il 14 e 15 ottobre, quinta e penultima prova stagionale del Campionato Italiano Rally Terra, inserita in calendario insieme al 1° Baja delle Marche, non potrà svolgersi alla data prevista in origine, quindi rimandata in uno spazio temporale più avanti in calendario.

In ragione di questo, PRS GROUP, in concerto con la Federazione, sta cercando di individuare una nuova data, indicativamente alla metà del mese di novembre, al fine di assicurare al campionato su terra la sua regolare continuità.

La decisione si è resa necessaria a causa delle notevoli difficoltà create sul territorio marchigiano dalle recenti alluvioni, le quali hanno portato forti criticità e problemi di sicurezza anche nei luoghi dove è prevista la gara.

PRS GROUP, raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante la gara che non provenga dal proprio servizio di comunicazione o non sia essa confermata da fonti ufficiali federali.

Ogni indicazione relativa alla competizione sarà dunque veicolata esclusivamente tramite i propri canali istituzionali e di interazione sociale. Si auspica che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie parziali e/o senza fondamento o non verificate.