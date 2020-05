CIR Terra: rinviata al 2021 anche la Liburna Terra

La Scuderia Livorno Rally ha comunicato che la Liburna Terra, gara valida per il Campionato Italiano Rally, Campionato Italiano Rally Terra Storico e Campionato Italiano Cross Country, non verrà disputata nel 2020.

“Una decisione estremamente sofferta, ma presa nel rispetto di appassionati, addetti ai lavori ed in particolare della Federazione ACI Sport”. Con queste parole Laura Lombardi, a capo della Scuderia Livorno Rally come organizzatore dell'evento ha rimandato il round al 2021.

“Purtroppo la situazione attuale di incertezza in conseguenza dell’emergenza epidemiologica lasciava troppi dubbi sulle possibilità di riuscire a svolgere la corsa come merita. Anche se la Liburna era posizionata ad ottobre secondo il calendario iniziale, abbiamo scelto comunque di assumerci le nostre responsabilità".

"Sarebbe stato scorretto confermare l’evento ora e poi fare un passo indietro in un secondo momento per eventuali complicazioni. Ci dispiace anche per i nostri partner e per il nostro territorio che, come tutti, stanno vivendo una situazione di difficoltà. Volgiamo ripartire con tutti loro il prossimo anno.”

Quella in programma nel primo week end di ottobre a Volterra sarebbe stata la dodicesima edizione per la Liburna Terra, con validità per il Campionato Italiano Rally Terra, la seconda edizione storica come appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storici ed inoltre, come grande novità, sarebbe stata la prima edizione della Liburna Terra Cross Country valida per il Campionato Italiano Cross Country.

Una triplice validità tricolore per la quale la Scuderia Livorno Rally ha già avanzato ad ACI Sport richiesta di congelamento, appunto, per la prossima stagione sportiva 2021.