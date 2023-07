CIRA | Tripletta per Albertini-Fappani al Rally Lana

Un quarto round esagerato per il Campionato Italiano Rally Asfalto manda Stefano Albertini e Danilo Fappani alle ferie estive con il primato in tasca.

L’equipaggio bresciano sulla Skoda Fabia Rally2, preparata da PA Racing e gommata Pirelli, ha conquistato la terza vittoria tricolore al debutto personale nel Rally Lana, strappata nel finale dopo uno scontro che ha visto protagonisti della lotta al vertice cinque equipaggi tra i 106 iscritti.

Uno spettacolo che ha reso onore alla validità, anche per la Coppa Rally di 1^ Zona ACI Sport, come al blasone della gara biellese, giunta alla 36^ edizione sotto la gestione di RallyLana.Alive e New Turbomark.

L’apertura al Due Valli, il precedente scontro al San Martino di Castrozza ed ora l’affondo piemontese, costruito grazie a 3 successi nelle 7 prove speciali affrontate su 94 km; tre vittorie che lanciano Albertini al comando della classifica generale del campionato, in attesa degli ultimi tre appuntamenti in due mesi, tra settembre e ottobre, al Piancavallo, a Como e a Bassano, ultima sfida che assegnerà punteggio a coefficiente 1,5.

Sul secondo gradino del podio hanno chiuso Simone Campedelli e Tania Canton, altra Skoda gestita da Stepfive, calzata MRF Tyres, anche stavolta costretti ad applaudire il successo dei rivali nella corsa al titolo, divisi al traguardo da 6.9’’.

Il campione in carica ha subito quindi il sorpasso in campionato dopo una gara in cui non è mai sembrato efficace come le precedenti, in particolare nelle battute iniziali, nei tratti d’asfalto con cambi di ritmo costanti, tra salite e discese, dove ha accumulato un gap decisivo. Ma la corsa al titolo è ancora assolutamente aperta, come sottolineano gli 1,5 punti che separano Albertini e Campedelli.

Hanno completato il podio nella festa finale in Piazza Duomo, nel cuore di Biella, Corrado Pinzano e Mauro Turati su Volkswagen Polo Rally2 a 34.4’’ dal vertice.

Un risultato e un distacco che non rendono merito alla prestazione dell’uomo di casa, il biellese autore di una gara in crescita costante che lo ha visto candidato per la vittoria fino all’ultima speciale, alla quale è arrivato in seconda posizione con soli 3.6’’ da Albertini. Sull’ultima “Curino” Pinzano ha provato a forzare ma è incappato in una foratura che lo ha fatto scivolare al terzo posto.

Tra i grandi interpreti di questo scontro sulle strade dell’alto Piemonte anche Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, a bordo di un’altra Skoda gommata MRF, impegnati in una gara-test in vista della prossima partecipazione al Rally di Roma Capitale nell’Europeo.

Eppure il ragazzo bresciano, campione italiano Due Ruote Motrici uscente, si è messo subito in mostra con lo scratch sulla iniziale “Città di Biella” in notturna, in un bagno di folla vecchio stile.

Poi ha confermato la sua leadership anche nella prima prova della mattinata odierna, sulla Bielmonte. Dopo la reazione di Albertini ed il controsorpasso, a due prove dal termine, con 4’’ di vantaggio, Mabellini sembrava nuovamente viaggiare verso la probabile vittoria finale. Poi una foratura sulla penultima “Ailoche” lo ha indotto al ritiro e ha lasciato definitivamente l’inerzia al nuovo capofila del tricolore.

Sfortunata anche la gara di Corrado Fontana e Nicola Arena, arrivati quarti sulla Hyundai i20 WRC con 44.6’’ di margine dai primi. Stavolta un problema elettrico ha compromesso l’uso del cambio e del freno a mano della World Rally Car, costringendo il lariano a resistere sin dalla PS3 “Ailoche”. Neanche l’assistenza è stata utile per risolvere i problemi, così Fontana non ha avuto altra scelta se non quella di limitare i danni e portare a casa punti comunque utili in chiave tricolore.

Alle sue spalle, pioggia di applausi per Ivan Carmellino ed Elio Tirone su Skoda Fabia, quinti assoluti e vincitori della tappa per la Coppa Rally di 1^ Zona ACI Sport. Il pilota della Valsesia, plurititolato della Velocità su Ghiaccio, è tornato in azione nei rally e ha stupito alle spalle dei top driver del campionato.

Ragionata quindi la performance dell’aostano Elwis Chentre con Andrea Canepa alla destra su altra Rally2 boema, che ha concluso sesto assoluto ma ha strappato una fondamentale seconda posizione per la CRZ che gli ha offerto i punti pesanti, a coefficiente 1,5, per confermare la vittoria della 1^ Zona con due gare d’anticipo. Un bis della CRZ che gli fa staccare automaticamente il pass per la prossima Finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport, attesa al Rally del Lazio a fine ottobre.

Segue un terzetto di piemontesi, tutti su Skoda, che hanno divertito il pubblico di casa in prova; Alessandro Bocchio con Leonardo Mazzilli, al rientro in gara dopo un periodo di inattività, quindi Massimo Marasso con Luca Pieri, e il giovane biellese Alessandro Negri con Harshana Ratnayake. A completare la top ten il bergamasco Marco Colombi con Angelica Rivoir.

Clamoroso l’undicesimo posto assoluto per il pilota di Alba Stefano Santero con Fabio Grimaldi, vincitori della sfida tra le Due Ruote Motrici e quindi i migliori per la classe Rally 4 a bordo della Peugeot 208. Eccezionale anche il rally disputato da Matteo Giordano e Manuela Siragusa, su Suzuki Swift Hybrid, l’ennesimo della loro stagione.

Il driver cuneese ha festeggiato il poker nella Suzuki Rally Cup, quattro vittorie in quattro round che gli permettono di mettere una seria ipoteca sulla vittoria del trofeo monomarca, che sarebbe la seconda consecutiva. In seconda posizione il trentino Roberto Pellé con Luca Franceschini a 1’20’’, quindi Davide Bertini con Luca Vignolo a 1’44, anche loro sulla versione ibrida della Swift.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY LANA

1. Albertini-Fappani (Skoda Fabia Evo R5) in 1:03'20.4; 2. Campedelli-Canton (Skoda Fabia Evo R5) a 6.9; 3. Pinzano-Turati (Volkswagen Polo Gti) a 34.4; 4. Fontana-Arena (Hyundai New I20 Wrc) a 44.6; 5. Carmellino-Tirone (Skoda Fabia Evo R5) a 50.8; 6. Chentre-Canepa (Skoda Fabia Evo R5) a 1'02.9; 7. Bocchio Ramazio-Mazzilli (Skoda Fabia Evo R5) a 2'13.3; 8. Marasso-Pieri (Skoda Fabia Evo R5) a 2'24.5; 9. Negri-Ratnayake (Skoda Fabia Evo R5) a 2'49.3; 10. Colombi-Rivoir (Skoda Fabia Evo R5) a 4'14.9;

CLASSIFICA CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASFALTO

1. Albertini 60pt; 2. Campedelli 58.5pt; 3. Pinzano 29,5pt; 4. C. Fontana 26pt; 5. Testa 22pt; 6. Rossetti, Pedersoli 20pt; 8. Sossella 7pt; 9. Liburdi, Carmellino 6pt;