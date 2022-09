CIRA | Salta il Rally di Modena, si corre al Rally Due Valli

Il Rally Città di Modena previsto per il 30 settembre e 1 ottobre 2022 e valevole per Campionato Italiano Rally Asfalto e la Coppa Rally di 5^ Zona ACI Sport 5 è annullato.

Una serie di problematiche logistiche non permetterebbero il regolare svolgimento della 42a edizione e il comitato organizzatore è stato costretto, a suo malgrado, a posticipare la manifestazione alla prossima stagione.

Dopo una serie di tentativi il comitato organizzatore, presieduto dall’ACI Modena con la collaborazione di Motorsport Italia, ha dovuto rinunciare alla realizzazione della gara.

"Siamo molto rammaricati di dover annunciare che l’edizione 2022 del nostro Rally Città di Modena slitterà al 2023", dichiara Vincenzo Credi presidente di ACI Modena.

"Sono state giornate frenetiche dove ci siamo tutti impegnati per cercare di risolvere una serie di problemi legati all’aspetto logistico dell’evento, ma la concomitanza con alcune fiere a livello internazionale, ritornate nella regione dopo alcuni anni di assenza, ha pressoché occupato la quasi totalità delle attività alberghiere nella settimana del rally".

"Questa carenza ricettiva avrebbe creato notevoli disservizi allo staff organizzativo e al grosso afflusso di concorrenti provenienti da tutta la Penisola per partecipare al rally valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto".

"Nella speranza che questo arrivederci non crei troppi disagi ai team e ai piloti, vorrei ringraziare personalmente tutte le persone che hanno lavorato fino a poche ore fa per l’effettuazione dell’evento e tutti i Comuni della provincia che ancora una volta avevano dato la loro massima disponibilità per accogliere la competizione tanto amata sul territorio".

ACI Sport comunica che la Coppa di Zona CRZ 5 si ritiene conclusa.

La gara sostitutiva per il CIRA è il Rally Due Valli, previsto per il 7/8 ottobre 2022. Il Rally Due Valli è pertanto valevole per CIAR (Campionato Assoluto Italiano Rally) e per CIRA (Campionato Italiano Rally Asfalto).

La gara CIRA seguirà la regolamentazione della gara CIAR.

L’importo delle tasse di iscrizione sarà ridotto, e sarà quello previsto per il CIRA, limitatamente agli iscritti al CIRA risultanti nell’elenco pubblicato a inizio anno. I Conduttori non iscritti al CIRA non prendono punti ma li tolgono ai fini del campionato stesso.