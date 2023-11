Suzuki Rally Cup | Il gran finale va in scena a Monza

Si prepara all’atto conclusivo del 2023 la Suzuki Rally Cup, il trofeo dedicato alle Suzuki rallistiche che ha animato su e giù per lo stivale il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Dopo sei appuntamenti avvincenti, tutti su asfalto, il monomarca nipponico sbarca sulla terra, con l’ultimo round del Rally di Monza in scena nel weekend dell’1-2 dicembre che metterà a dura prova vetture e piloti. Il gran finale dell’Italia dei rally sarà infatti un’impegnativa sfida mista terra-asfalto, tutta snodata all’interno del parco e del circuito di Monza, che porterà nel “tempio della Velocità” tutti i più grandi protagonisti tricolori della specialità, compresi gli equipaggi Suzuki.

Ad aprire la strada per i 12 trofeisti al via ci saranno ancora Matteo Giordano e Manuela Siragusa, vincitori per la seconda volta consecutiva della Suzuki Rally Cup e i Campioni Italiani R1 con sei vittorie su sei. Tuttavia con il podio assoluto ancora da assegnare e le classifiche under 25 e Racing Start ancor più incerte, sulla terra mondiale l’azione non mancherà. Ad impensierire il campione ci penserà in primis Roberto Pellè navigato da Luca Franceschini, primo inseguitore di Giordano per tutto l’anno che sul fondo sterrato potrebbe far valere la sua destrezza, nell’ulteriore impresa di difendere il secondo posto. Questo equipaggio più navigato dovrà infatti guardarsi le spalle da tutti i giovani piloti presenti a Monza, round finale in cui ben 7 trofeisti, più della metà dei partecipanti, sono under25.

Che il livello della competizione sarà alle stelle lo dimostra la tirata classifica riservata proprio ai giovani talenti, con Alessandro Forneris e Sebastian Dallapiccola che, rispettivamente terzo e quarto in classifica, cercheranno di puntare Pellè e portare a casa il ghiotto premio under25. Forneris navigato da Luigi Cavagnetto al momento ha 7 punti di vantaggio su Dallapiccola, in coppia con Fabio Andrian, un vantaggio che con il coefficiente 1.5 si assottiglia ancor di più. Un altro giovane saprà sicuramente continuare la striscia di risultati positivi iniziata già dal Ciocco: Filippo Gelsomino con le note di Hervè Navillod, che a Monza dovrà difendere il podio di categoria. Ottime prestazioni compreso il podio al Lana spingeranno al massimo Davide Bertini e Luca Vignolo, a caccia di continuità e posizioni d’alta classifica. Tutti questi equipaggi corrono su Suzuki Swift di classe Ra5H Naz.

Anche la vittoria tra le “Racing Start” sarà un duello fino all’ultima PS, con la Suzuki dei Milivinti, Massimiliano e Marco, che proverà a spodestare dalla classifica Lorenzo Olivieri navigato da Lucrezia Viotti, equipaggio in vetta alle Boosterjet di 10 punti. Altri due talenti under25 cercheranno poi di accaparrarsi il podio di classe, momentaneamente assicurato da Alice Poggio. L’unica driver del trofeo in coppia con Andre Perrin dovrà infatti difendere la posizione su Cristian Mantoet, affiancato da Roberto Simioni, che la insegue ad appena due lunghezze. Attenzione infine a Jean Claude Vallino, in cerca di riscatto con le note di Sandro Sanesi, ed al gentleman driver Marco Longo in coppia con Roberto Riva.

Interessante debutto quello del prototipo che avrà tra le mani Ezio Soppa, non iscritto al trofeo ma che per primo potrà tastare le sensazioni della nuova omologazione FIA sulla Suzuki Swift, la futura vettura entry level di classe Rally5 kit.

PROGRAMMA E PERCORSO

Il weekend finale della stagione inizierà con lo shakedown di venerdì mattina, un antipasto per saggiare i 78km cronometrati di misto terra asfalto da affrontare già a partire dal pomeriggio. La prova spettacolo televisiva “Monza 1” darà il via alle danze a partire dalle 13:12, seguita poi dalla “Junior 1” di 7,33 km, con partenza dalla variante Ascari ed un passaggio sull’anello di Alta Velocità. L’ultima prova del giorno sarà la “Serraglio”, la speciale più lunga del Rally di Monza da percorrere due volte al calare del sole; con 6,31 km asfalto e 6,19 km sarà una bella sfida per gli equipaggi del tricolore. La doppia “Roggia” aprirà il secondo giorno di gara già dalle 08:04, speciale che prevede anche un tratto sulla sopraelevata, per chiudere poi il 2023 con gli ultimi passaggi sulla “Junior” e sulla “Monza”.

I modelli nel dettaglio

- Suzuki Swift Sport Hybrid allestite con le specifiche del Regolamento Tecnico Rally5 nazionale Ibride, con differenziale di tipo epicicloidale (Quaife), centralina elettronica (ECU) di serie e cambio a sei marce originale.

- Suzuki Swift BoosterJet 1.0 Fiche n° 0042 allestite con le specifiche della Classe Rally5/R1.

- Suzuki Swift Sport 1600 allestite con le specifiche della Classe Nazionale Ra5N.

- Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) con le specifiche Racing Start.

Tutti modelli sono leggeri e robusti, molto sensibili alla messa a punto e hanno caratteristiche che esaltano le doti di guida e la sensibilità dei piloti e premiano di volta in volta gli equipaggi più abili. Per uniformare ancor di più il livello delle prestazioni, tutte le auto della Suzuki Rally Cup dovranno montare nelle gare su asfalto i medesimi pneumatici Toyo.

Albo d’oro Suzuki Rally Cup

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia, Under 25 Giorgio Cogni; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni; 2022 Matteo Giordano; 2023 Matteo Giordano.

Classifica Assoluta Piloti SUZUKI RALLY CUP

1. Giordano 168pt; 2. Pellè 103pt; 3. Forneris 96pt; 4. Dallapiccola 89pt; 5. Olivieri 64pt; 6. Bertini 52pt pt; 7. Gelsomino 47pt; 8. Milivinti 46pt; 9. Mantoet 30pt; 10. Santero 28pt.

Classifica RACING START 1.0 BoosterJet

1. Olivieri 77pt; 2. Milivinti 67pt; 3. Poggio 22pt; 4. Martinelli 21pt; 5. Mantoet 20pt; 6. Bianchi 17pt; 7.Vitali 21pt; 8. Vallino 8 pt.