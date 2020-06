Somaschini sempre attiva: si allena col Real Virtual Rally Race

Chi conosco Rachele Somaschini, sa benissimo che non si ferma un minuto. Una ragazza sempre in movimento e grandissima appassionata di Motorsport. La ragazza Milanese, classe 1994, inizia a muovere I primi passi sulle due ruote, alternandosi tra Motard e Motocross.

Nel 2014 si cimenta nella Coppa Inteuropa Storica, ma la svolta avviene nel 2015, momento in cui passa alle cronoscalate e al Mini Challenge nel 2016. Nel 2017 si laurea Campionessa nel CIVM, portando a casa ben dieci vittoria. L’anno successivo é selezionata da Hankook per il progetto giovani nel CIR e ne diventa pilota ufficiale.

Quest’anno dopo aver debuttato al Rally di Montecarlo, ha disputato il Rally della Valdorcia e poi per l’emergenza COVID e un Pit Stop di 21 giorni é rimasta ai “box”. Nelle sue intenzioni c’é sicuramente la voglia di riprendere l’ERC con macchina ancora da definire e lo fará con il suo Team RS.

Rachele é sempre impegnata nel sociale per combattere la Fibrosi Cisctica di cui é affetta, portando avanti #correreperunrespiro e la Fondazione ONLUS Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, con la quale é riuscita a raccogliere 170.000 Euro.

Anche in Lock Down, la vulcanica milanese si é inventata un gadget sotto forma di grembiule da cucina per aiutare la ricerca. L’appuntamento del Real Virtual Rally Race é stata l’occasione per rimettersi al volante, a questo si aggiunge il programma di allenamento quotidiano che la impegna per tre ore.

"Finalmente si ritorna a guidare e questa esperienza é davvero interessante. Bisogna saper guidare, non si puó accelerare a caso, bisogna modulare il gas e soprattutto le note devono essere precise. Una bella palestra per avvicinarsi alla stagione che finalmente riparte", dice Rachele.