Rachele Somaschini regina CIR Femminile al Rally 1000 Miglia

La livrea marcatamente rosa della Citroen C3 R5 di Rachele Somaschini al Rally 1000 Miglia non poteva avere colore più azzeccato per celebrare la vittoria della Coppa Femminile del Campionato Italiano Rally, conquistata matematicamente dalla pilota lombarda con due gare di anticipo.



La leadership della classifica femminile, detenuta sin dalla prima gara di stagione, ha consentito a Rachele di gestire il suo vantaggio con buon senso: pur affrontando una gara difficile - e una prima assoluta per lei - senza esagerare, non si è risparmiata nello spettacolo regalato agli appassionati sulle tortuose strade di montagna delle sette prove speciali previste dal programma del rally bresciano, che è stato trasmesso quasi interamente in diretta sui canali social del Campionato e di Aci Sport TV.



“E' stato difficile guidare su queste strade per la prima volta – commenta Rachele - ma anche tanto divertente, infatti nel secondo giro, dopo aver giocato un paio di "jolly", ho cercato di tenere la testa salda e pensare a portare la macchina all'arrivo, per raggiungere il traguardo che mi ero prefissata.



Mi sono resa conto che avere tanto margine di vantaggio mi ha condizionata troppo - spiega ancora Rachele - e, nella ripetizione delle prove, anziché spingere dove avrei potuto, tendevo a guidare in modo accorto, pur con qualche concessione allo show, per timore di compromettere il risultato ultimo, magari con un'uscita di strada. Questa cautela, che voglio imparare a ridimensionare per il futuro, ha influito sui riscontri cronometrici di gara, ma ci ha assicurato la vittoria in ottica di Campionato.



Aver acquisito questo titolo, per la seconda volta, è una grande soddisfazione, che desidero condividere con chi ha creduto in me, chi mi sostiene da sempre o anche solo da poco tempo, dandomi l'opportunità di crescere. Si aggiunge un altro tassello al disegno della mia vita e alle ambizioni del mio progetto #CorrerePerUnRespiro, destinato alla lotta contro la fibrosi cistica, che è la mia più forte motivazione nelle competizioni e non solo.



Voglio ringraziare per questo risultato tutti i miei sponsor, ACI Team Italia e ACI Sport per il supporto e il grande lavoro dedicato alla visibilità del Campionato, Sportec Engineering per la preziosa assistenza e la mia famiglia che mi segue sempre.

Un doveroso grazie anche a Giulia Zanchetta, mia navigatrice nell’inizio della stagione, costretta a fermarsi poi per un infortunio, e a Nicola Arena che mi sta a fianco con pazienza, facendo finta di rimproverarmi quando affronto un tornante di leva mentre si diverte un mondo, ma soprattutto grazie a tutti gli appassionati che, con un sostegno costante, danno significato ai miei sforzi. “



Rachele non potrà riposare a lungo perché gli impegni del mese incalzano: questo fine settimana la pilota milanese ritorna in macchina sulle strade bianche del Rally Vermentino, in Sardegna, penultima gara del Campionato Italiano Rally Terra. A seguire, nella settimana successiva, Rachele si metterà alla prova nel tanto ambito evento del Campionato Europeo che si svolge sull’isola vulcanica delle Azzorre, su fondo sterrato, dal 16 al 18 settembre 2021.



Poi finalmente, a Ottobre, una pausa in cui Rachele sarà sottoposta al trattamento con uno degli innovativi farmaci per la cura della fibrosi cistica, da poco ammesso alla somministrazione ai pazienti italiani attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, che potrebbe rappresentare una svolta nella vita di un’alta percentuale dei soggetti affetti dalla malattia.

Rachele Somaschini, Nicola Arena, RS Team, Citroen C3 Rally2 1 / 6 Foto di: Rachele Somaschini Rachele Somaschini, Nicola Arena, RS Team, Citroen C3 Rally2 2 / 6 Foto di: ACI Sport Rachele Somaschini, Nicola Arena, RS Team, Citroen C3 Rally2 3 / 6 Foto di: ACI Sport Rachele Somaschini, Nicola Arena, RS Team, Citroen C3 Rally2 4 / 6 Foto di: ACI Sport Rachele Somaschini, Nicola Arena, RS Team, Citroen C3 Rally2 5 / 6 Foto di: ACI Sport Rachele Somaschini, Nicola Arena, RS Team, Citroen C3 Rally2 6 / 6 Foto di: ACI Sport