I primi nomi del CIR Junior 2020

Il Campionato Italiano Rally Junior, cuore dei programmi sportivi 2019 di ACI Team Italia, tornerà nel 2020. I giovani equipaggi con i colori di ACI Team italia che parteciperanno al CIR Junior 2020 gareggeranno nuovamente su Ford Fiesta R2B con il supporto di Motorsport Italia, struttura tecnica che seguirà costantemente i piloti e le vetture durante il corso della stagione. Per lo sviluppo del progetto sarà confermata anche l'importante partnership con Pirelli.

Le gare in calendario per i giovani del CIR Junior saranno sei appuntamenti selezionati dal tricolore rally. Si comincerà dal Rally Mille Miglia, si proseguirà poi sulla terra Mondiale del Rally Italia Sardegna (valida solo la prima tappa), passando ancora su fondo sterrato del San Marino, per poi tornare sugli asfalti, quelli del Rally di Roma Capitale e poi su quelli del Rally due Valli. A chiudere la stagione Junior sarà la terra del Tuscan Rewind.

Questi i primissimi nomi dei piloti confermati che potrebbero mettersi in evidenza con i colori di ACI Team Italia:

Michel Della Maddalena - classe 1997 - Sondrio

Andrea Mazzocchi - classe 1994 - Piacenza

Salvatore Lo Cascio - classe 1998 - Caltanissetta

Riccardo Pederzani - classe 1998 - Varese

Marcel Porliod - classe 1995 - Aosta

Emanuele Rosso - classe 1994 - Asti