Ecco tutti i calendari 2020 di CIR, CIR Terra e CIWRC

I calendari dei campionati rally italiani sono finalmente pronti, dopo un grandissimo lavoro da parte degli addetti ai lavori di ACI Sport.

La Federazione tricolore ha annunciato le varie tappe che comporranno la stagione 2020 di CIR, Campionato Italiano WRC e Campionato Italiano Rally Terra, che da luglio a novembre vedranno i rispettivi protagonisti rimettersi all'opera con le loro vetture.

In una diretta web andata in onda nella serata di martedì, Marco Ferrari (Direttore della Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI), Marco Rogano (Direttore Generale di ACI Sport) e Daniele Settimo (Presidente della Commissione Rally ACI Sport) hanno illustrato quelli che saranno i programmi della ripartenza dopo che la pandemia di Coronavirus ha interrotto le operazioni in tutto il mondo.

Per quanto riguarda il CIR, alla fine saranno sette gli appuntamenti, partendo dal Rally di Roma Capitale di fine luglio, considerato gara doppia, assegnando il punteggio sia nella Tappa 1 che nella Tappa 2. Una scelta che servirà a dare risalto ad un appuntamento valido anche per il FIA ERC e una possibilità in più ai partecipanti di competere a due rally consecutivamente risparmiando. A seguire avremo Ciocco, Targa Florio, Sanremo, Due Valli e Tuscan Rewind, con quest'ultimo che risulterà essere l'unico impegno su terra di tutto l'anno.

Per il campionato Junior del CIR saranno validi tutti i round sopracitati ad eccezione del Ciocco, che in calendario viene sostituito dal San Marino, manifestazione inserita nel contesto del CIR Terra assieme a Rally di Arezzo Valtiberina (gara d'apertura), Adriatico e Tuscan Rewind.

I partecipanti al CIWRC dovranno invece vedersela sulle strade asfaltate di Alba, San Martino di Castrozza, Elba e Due Valli nei mesi di agosto, settembre ed ottobre.

"Abbiamo lavorato duramente per mettere in condizioni gli organizzatori di riattivare l'attività sportiva che ci riguarda, da maggio gli allenamenti sono consentiti e ora aspettiamo dal governo il semaforo verde per i rally veri e propri, per i quali i protocolli sanitari sono già stati stilati - ha commentato Ferrari - Finalmente abbiamo i calendari, siamo riusciti a dare certezze sulla stagione dopo aver parlato poco, ma lavorato tanto e bene dietro le quinte. Ci siamo avvalsi di competenze mediche, manageriale e organizzative per alleggerire l'impatto del Coronavirus, oggi siamo finalmente pronti a rendere noti i programmi".

Settimo ha aggiunto: "Il nemico invisibile chiamato Coronavirus non ci ha privato di un altro fattore invisibile, quello della passione per lo sport automobilistico, in particolare il settore dei rally. Abbiamo sfruttato ogni opportunità anche a casa per capire come ripartire, stilando i protocolli sanitari e quant'altro. Oggi abbiamo un risultato che pareva impossibile qualche settimana fa, offrendo a tutti i protagonisti e addetti ai lavori un calendario nuovo, che sarà utile per la ripartenza. L'impatto economico ha messo in ginocchio varie aziende, sarà molto difficile da qui in poi, per questo abbiamo rivisto alcune parti dei regolamenti abbinando gli eventi delle serie e togliendo le prove spettacolo, cercando di limitare le spese e gli assembramenti. Alcuni rally hanno potuto aderire, altri no per vari motivi, visto il poco tempo a disposizione e le concomitanze, ma comunque le integrazioni sono state fatte e sarà una stagione di qualità, avendo confermato anche i montepremi".

Rogano ha aggiunto: "Credo che sia grande soddisfazione per tutti il fatto che la Commissione Rally e il suo presidente siano riusciti a conservare un numero di gare decente per far disputare il campionato. C'è tutto per iniziare, anche il tempo per prepararsi e fare i test per presentarsi al meglio al via. ACI Sport lavorerà a stretto contatto con la Federazione per dare il massimo risalto a queste gare, quest'anno penso sia il più importante a livello di comunicazione perché bisognerà entrare nelle case degli italiani. Il Covid ha creato una possibilità, quella di stare vicini ai fan e fargli vivere i momenti salienti della stagione ancor maggiormente rispetto al passato, quindi incrementeremo le trasmissioni confermando quelle già esistenti".

CIR - Calendario 2020

24-26 luglio - Rally Roma Capitale, gara doppia (asfalto)

21-23 agosto - Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (asfalto)

11-13 settembre - Targa Florio (asfalto)

3-4 ottobre - Rallye Sanremo (asfalto)

23-25 ottobre - Rally Due Valli (asfalto)

20-22 novembre - Tuscan Rewind (terra)

CIWRC - Calendario 2020

2 agosto - Rally di Alba (asfalto)

6 settembre - Rallye S.Martino di Castrozza (asfalto)

11 ottobre - Rallye Elba (asfalto)

25 ottobre - Rally Due Valli (asfalto)

CIRT - Calendario 2020

9 agosto - Rally di Arezzo Valtiberina

30 agosto - San Marino Rally

27 settembre - Rally dell'Adriatico

22 novembre - Tuscan Rewind