Crugnola al via del CIR 2021 con una Hyundai e il team Friulmotor

Dopo aver conquistato il primo titolo italiano rally della carriera nel 2020, Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto cercheranno di ripetersi nel 2021 correndo ancora nel Campionato Italiano Rally, ma al volante di una vettura completamente diversa da quella dello scorso anno, così come diverso sarà il team.

Come Motorsport.com vi aveva anticipato qualche settimana fa, Crugnola e Ometto saranno al via del CIR 2021 al volante di una Hyundai i20 New Generation R5 gommata Pirelli gestita dal team Friulmotor. squadra clienti di Hyundai Motorsport.

Crugnola sarà così al via del primo appuntamento della stagione, il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, previsto proprio per questo fine settimana. La gara toscana, divisa in due giornate, scatterà sabato 13 per poi terminare il giorno seguente.

La presenza di Crugnola al Ciocco fa salire a 5 il numero di i20 al via del prologo del CIR 2021. Nella gara su asfalto, tra le altre Hyundai, ci saranno anche le R5 di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe e di Craig Breen e Paul Nagle.

Questa scelta di Hyundai Motorsport dovrebbe permettere a Neuville e Wydaeghe di rinsaldare il loro recente sodalizio come equipaggio, ma anche di prepararsi al meglio in vista del Rally di Croazia, prossimo appuntamento del WRC. La presenza di Breen, inoltre, lascia pensare che sarà proprio lui al volante della terza i20 Coupé ufficiale in Croazia.

Tornando a Crugnola, il varesino avrà un pacchetto competitivo per cercare di confermarsi campione in una stagione che si preannuncia piuttosto complicata e competitiva.

Hyundai i20 R5, CIR 2021 1 / 4 Foto di: Hyundai Hyundai i20 R5, CIR 2021 2 / 4 Foto di: Hyundai Hyundai i20 R5, CIR 2021 3 / 4 Foto di: Hyundai Membri Friulmotor 4 / 4 Foto di: Hyundai