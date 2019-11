CIR, Tuscan Rewind, PS7: Basso comanda la volata al titolo!

Un finale incerto, nemmeno fosse uno dei libri gialli più pregiati e apprezzati di sempre. Alla fine del CIR 2019 manca una sola prova speciale, quella del Tuscan Rally, e ancora una volta la classifica generale (virtuale) della stagione si è mescolata facendo passare il titolo dalle mani di un pilota a quelle di un altro.

Nella Prova Speciale 7, la "La Sesta" di 7,18 chilometri, Giandomenico Basso ha firmato il primo scratch del suo fine settimana, ma questo non cambia la sua quarta posizione nella generale.

A fare veramente la differenza è la prova opaca di Andrea Crugnola. Il varesino non è andato oltre il sesto tempo di speciale e questo lo ha fatto scendere dal secondo al terzo posto nella graduatoria generale.

Un cambiamento molto importante, perché ora - tenendo conto anche degli scarti obbligatori da inserire - Giandomenico Basso è il nuovo leader virtuale del CIR 2019 con 81 punti contro i 79,50 di Luca Rossetti, ora secondo.

Crugnola è scivolato in terza posizione a 79,25 punti quando manca appena una prova speciale. E' chiaro che sarà tutto nelle sue mani, perché qualora dovesse riuscire a recuperare i 2"2 di svantaggio nei confronti di Luca Rossetti e tornare al secondo posto, a vincere il titolo sarebbe lui. In caso contrario - salvo ulteriori ribaltoni - a conquistare il titolo sarà Basso.

Simone Campedelli ha ormai perso quasi tutte le speranze di vincere il titolo. La foratura lo ha fermato proprio in un momento chiave della gara, in cui, oggettivamente, stava mostrando di avere un grande passo.

Aggiornamento: Intanto Umberto Scandola con il terzo tempo di speciale sembrava poter avvicinare la prima vittoria della stagione nel CIR, in un anno in cui ha corso nel Campionato Italiano Rally Terra, invece è arrivato in ritardo di 1 minuto al Controllo Orario del Riordino e ha così preso 10" di penalità da sommare al suo tempo di gara.

Questo lo ha fatto scivolare in terza posizione alle spalle di Rossetti, nuovo leader della gara, e lo stesso Crugnola. Giandomenico Basso rimane quarto davanti a Campedelli.