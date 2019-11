CIR, Tuscan Rewind, PS6: Campedelli fora, Scandola in testa!

Clamoroso al Tuscan Rewind, gara che deciderà le sorti del CIR 2019. Il leader della corsa Simone Campedelli ha sfortunatamente forato la gomma anteriore sinistra sulla sua Ford Fiesta R5 nella Prova Speciale 6, la lunga "Torrenieri - Castiglion del Bosco" di 27,39 chilometri, perdendo così la prima posizione dell'evento.

Ma la notizia peggiore è che, in questo modo, il titolo che sembrava ormai nelle sue mani ora è scivolato come fosse sabbia tra le dita. Campedelli si trova ora in quinta posizione nella classifica generale, staccato di 22"8 dalla vetta e di 11"7 dal primo dei rivali per il titolo (Giandomenico Basso in quarta posizione).

Umberto Scandola ha approfittato della foratura di Campedelli per portare in testa la Hyundai i20 New Generation R5 del team Hyundai Italia Rally. Il veronese torna in testa a una gara del CIR a oltre un anno di distanza dall'ultima volta.

Il nativo di Erbezzo, però, non potrò dormire sonni tranquilli, perché durante la prova più lunga della corsa ha dovuto fare i conti con un problema ai freni (il pedale si è allungato) e dovrà essere bravo a gestire i 6"8 che ha di vantaggio nei confronti del primo inseguitore, Andrea Crugnola.

Strepitoso il varesino, che dal quinto posto che occupava 2 prove or sono è riuscito a risalire sino alla piazza d'onore, superando Campedelli per la sua foratura, ma anche la Citroen C3 R5 ufficiale di Luca Rossetti ed Eleonora Mori. In questo momento è lui il campione virtuale CIR 2019.

Uscita di strada per Tony Cairoli. Fortunatamente il 9 volte iridato di Motocross è riuscito a rientrare in speciale e a terminarla. Più contento della sua prova Paolo Andreucci, anche se i suoi tempi continuano a essere di poco più alti rispetto ai primi 5 della classifica generale.

Peccato per Edoardo Bresolin, costretto a fermarsi per sostituire la gomma anteriore destra bucata nel corso della prova.

Per quanto riguarda la classifica aggiornata del CIR 2019, se le cose dovessero restare così a vincere il titolo sarebbe Andrea Crugnola per 1,25 punti di vantaggio su Giandomenico Basso.

Tuscan Rewind - Classifica dopo la PS6