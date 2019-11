CIR, Tuscan Rewind, PS2-3-4: Campedelli sale in vetta

Simone Campedelli sembra un uomo in missione. Questa mattina ha aperto nel migliore dei modi la seconda giornata di gara del Tuscan Rewind, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally 2019, vincendo le prime due prove.

Il romagnolo ha centrato la vittoria nella PS2, la Pieve a Salti" di 11,19 chilometri, e nella successiva PS3, la lunga "Torrenieri - Castiglion del Bosco" di 27,39 chilometri, balzando al comando della classifica generale.

Se tutto dovesse rimanere invariato fino alla fine, Simone sarebbe il nuovo campione italiano rally 2019. Per ora sta gestendo bene il suo vantaggio, precedendo di 4"5 un sorprendente Umberto Scandola al volante della Hyundai i20 New Generation R5.

Il veronese non ha ancora vinto una prova speciale, ma continuando a fare piazzamenti di livello in tutte le speciali è il primo inseguitore di Campedelli. In terza posizione troviamo invece la Citroen C3 R5 ufficiale di Luca Rossetti ed Eleonora Mori.

L'equipaggio di Citroen Italia può ancora dire la propria in ottica campionato, ma dovrebbe cercare di recuperare su Scandola-D'Amore per avere ancora qualche possibilità di giocarsi il titolo nelle prossime prove.

Giandomenico Basso, al volante della prima Skoda Fabia in classifica, si è portato in quarta posizione. E' altresì vero, però, che il campione CIR 2016 non ha mai dato l'impressione di avere un passo competitivo per vincere la corsa in questo fine settimana. Al momento si trova in quarta posizione con 2" di vantaggio su un altro dei pretendenti al titolo: Andrea Crugnola.

Andrea era partito molto bene nella giornata di ieri, ma oggi ha perso tempo specialmente nella prima prova della giornata a causa di un errore. Da segnalare inoltre l'errore di Tony Cairoli avvenuto nella PS4. Il 9 volte iridato Motocross ha sbattuto e ha rovinato la sospensione posteriore sinistra della sua Skoda Fabia.

Un peccato, perché i suoi tempi sino a questo momento erano apparsi piuttosto competitivi, tanto da rimanere all'interno della Top 10 anche dopo la prova più lunga della giornata. Ha recuperato posizioni Paolo Andreucci, ora sesto alle spalle della Skoda Fabia di Edoardo Bresolin.

Da segnalare l'uscita di strada di Andrea Dalmazzini, il quale è però riuscito a ripartire pur avendo la parte posteriore destra della sua vettura danneggiata. Ritiro invece per Nicolò Marchioro per un guasto meccanico nella PS3.

Tuscan Rewind - Classifica dopo la PS4