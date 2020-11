CIR: Tony Cairoli correrà al Tuscan Rewind con BRC Racing!

Terminata l'impegnativa stagione di MXGP, Tony Cairoli si concede un momento per dedicarsi alla sua passione per i rally e lo farà nel modo più bello: prendendo parte al Tuscan Rewind 2020, ossia l'ultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally.

Il siciliano, 9 volte campione del mondo di Motocross, sarà al via dell'11esima edizione della gara toscana che si terrà dal 20 al 22 novembre sugli sterrati senesi al volante di una Hyundai i20 New Generation R5.

Cairoli sarà navigato da Anna Tomasi, già navigatrice di Luca Pedersoli, e correrà per il team di Cherasco, BRC Racing. Cairoli, lo ricordiamo, ha già perso parte a diverse gare rally, siano esse esibizioni che gare con validità nazionale.

Non a caso, Cairoli ha già corso in passato al Tuscan Rewind, dunque per lui si tratterà della seconda apparizione sugli sterrati senesi.

"Sono super contento della possibilità che ci ha dato Hyundai Motorsport e per questo ringrazio Andrea Adamo", ha dichiarato Cairoli dopo l'annuncio della sua partecipazione al Tuscan Rewind 2020.

"Correremo un evento importante come il Rally Tuscan dove ovviamente, con pochi chilometri di rally alle spalle, cercherò di fare del mio meglio ma senza troppe pressioni. Siamo comunque in gara per divertirci dopo una stagione di motocross decisamente intensa!".