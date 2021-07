CIR, Rally Roma, PS1-3: botta e risposta Crugnola-Basso

Il Rally Roma Capitale 2021, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally, è ripartito questa mattina con il primo giro di speciali che ha visto infiammarsi la lotta per la prima posizione di classe tra Andrea Crugnola e Giandomenico Basso.

Il lombardo e il veneto hanno dato vita a uno scambio di posizioni tra la PS1 e la PS2, con Basso andato in testa alla gara dopo la PS1 Rocca di Cave, mentre Crugnola si è ripreso la posizione nella prova successiva, la lunga Rocca di Santo Stefano 1 Sky Gate.

Basso ha risposto presente nella PS3, battendo Crugnola per appena 8 decimi, ma per superarlo nella classifica generale non è bastato. Il varesino del team Hyundai Italia è primo con 2"5 sul pilota vicentino, al volante di una Skoda Fabia R5 Evo e navigato dal solito Lorenzo Granai.

Dietro di loro, il vuoto. Molto bene Damiano De Tommaso, che è riuscito a risalire di una posizione e a entrare in zona podio. Ora il pilota al volante di una Citroen C3 R5 è terzo, ma con un ritardo di 19"9 da Crugnola. La lotta, dunque, è circoscritta per il gradino più basso del podio, con Fabio Andolfi quarto a 6"1 da De Tommaso.

Resiste bene in quinta posizione Tommaso Ciuffi, autore inoltre di un prestigioso sorpasso nella generale ai danni di Craig Breen. Il pilota di Hyundai Motorsport è stato frenato dalle pietre entrate in strada a causa del passaggio delle vetture che lo hanno preceduto in prova, ma in generale il nord-irlandese sembra avere poco grip con le MRF.

Giacomo Scattolon, ora settimo, potrebbe approfittarne nel giro pomeridiano. La sua Volkswagen Polo GTI R5 si trova ad appena 1"9 da Breen e date le difficoltà di quest'ultimo, la sesta posizione - così come la Top 5 - non è affatto un traguardo irraggiungibile.