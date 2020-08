CIR, Rally il Ciocco, PS7-8: Crugnola reagisce e prova l'allungo

Il giro pomeridiano al Rally del Ciocco e Valle del Serchio è partito con la Prova Speciale 7, la "Il Ciocco 2" di 2,13 chilometri, e Andrea Crugnola ha subito voluto mettere in chiaro le cose vincendo la prova.

Il pilota del team Fabbri ha subito aumentato il suo vantaggio nei confronti di Giandomenico Baso, primo e unico rivale nella lotta alla vittoria del secondo appuntamento del CIR 2020.

Crugnola è riuscito a fare meglio di Basso di 9 decimi, portando il suo vantaggio nella classifica generale a 7"8. Splendida la lotta per il terzo posto, con Marco Signor capace di fare meglio di Stefano Albertini di appena 1 decimo di secondo.

Questo significa che Signor è riuscito a mantenere la terza posizione e incrementare il suo vantaggio. Ora tra i due il gap è di appena 2 decimi di secondo.

Intanto Rudy Michelini, dopo essere stato rallentato da una foratura nella prova conclusiva del giro mattutino, è tornato a far segnare tempi di tutto rispetto iniziando la rimonta che, comunque, sarà piuttosto complicata data la mattinata difficile che ha attraversato.

Andrea Crugnola ha poi continuato con un ritmo indiavolato anche nella PS8, la "Careggine 2" di 10,69 chilometri, vincendo anche quella prova e aumentando ancora il suo vantaggio nei confronti di Giandomenico Basso.

Il vicentino ha fatto alcune variazioni al Parco Assistenza, ma queste non sono servite per ridurre il gap da Crugnola. Anzi, ora il varesino sembra in pieno controllo della corsa, con un vantaggio di 12"7 quando mancano ormai 3 prove alla fine della corsa.

La difesa del terzo posto di Marco Signor questa volta non ha avuto buon esito. Stefano Albertini, in coppia con Danilo Fappani e al volante della prima Skoda Fabia R5 in classifica, è tornato al terzo posto dopo aver superato il rivale. Ora Albertini è terzo con 3"8 su Signor. Rudy Michelini, intanto, è tornato in Top 7.