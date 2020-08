CIR, Rally il Ciocco, PS3-4: Crugnola allunga, Albertini fora

La Prova Speciale 3 del Rally il Ciocco e Valle del Serchio, la "Bagni di Lucca 1" di 7,14 chilometri, ha subito regalato un colpo di scena nei piani alti della classifica generale. Ma andiamo con ordine. Andrea Crugnola e Giandomenico Basso hanno fatto segnare il medesimo tempo. Il migliore.

Per questo motivo il distacco tra i due contendenti per il primo posto del secondo appuntamento CIR 2020 è rimasto invariato. Crugnola comanda la classifica con 6"6 nei confronti del vicentino, il quale sembra aver trovato più confidenza con la Volkswagen Polo R5 dopo i problemi al freno a mano avuti nella prova precedente.

Chi invece sembra dare l'addio alla lotta per la vittoria è Stefano Albertini, il quale ha perso in questa speciale ben 14" dai primi due, scivolando così a 21"3 dalla vetta. Albertini è comunque riuscito a mantenere la terza posizione davanti a Signor.

Per la cronaca, da annotare l'incidente di Federico Bechelli. Questo ha ostruito la strada e fermato momentaneamente le partenze. Anche per questo la prova successiva è stata ritardata di 10 minuti rispetto all'orario stabilito in precedenza.

Nella Prova Speciale 4, la "Careggine 1" di 10,69 chilometri, Andrea Crugnola ha provato ad allungare nei confronti di Basso. L'ex pilota ufficiale Citroen - lo è stato per poche settimane prima del ritiro della filiale italiana della casa francese dal CIR - ha firmato il miglior tempo e ha staccato il rivale.

Dal canto suo, Basso continua ad avere problemi a intermittenza con il freno a mano. A fronte di questo problema, è lecito sottolineare come i tempi del campione in carica siano di tutto rispetto, perché in questa prova ha perso poco più di 2" da Crugnola.

Sfortunato Stefano Albertini, che ha perso altri secondi a causa di una foratura. All'arrivo della prova, il pilota ha sottolineato come non abbia capito dove la sua gomma si sia forata e abbia perso pressione.

In questa prova, poi, ottimo tempo di Rudy Michelini - lo stesso di Basso - che fa aumentare i suoi rimpianti per un avvio troppo in sordina rispetto al potenziale che ha mostrato di avere in questa prova. Intanto, grazie a questo risultato e alla contemporanea foratura di Albertini, Michelini è salito al terzo posto nella classifica assoluta della competizione toscana.