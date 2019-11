CIR: Peugeot vince il titolo Costruttori 2 Ruote Motrici

Dopo la conquista del titolo piloti del campionato italiano rally 2 ruote motrici, Peugeot Italia si aggiudica anche il Campionato Italiano Costruttori Due Ruote Motrici. Nell’ultimo appuntamento della stagione i neo campioni italiani Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella sono costretti al ritiro dopo aver danneggiato la loro 208 R2 ma, grazie al supporto dei piloti privati, il Leone conquista il tricolore.

Peugeot ringrazia i propri piloti ufficiali, il team, i meccanici, i partner e tutti i clienti privati che con la loro passione per il Marchio hanno contribuito a arricchire ulteriormente il ricchissimo palmares della filiale italiana.

Tommaso Ciuffi (pilota ufficiale Peugeot Sport Italia su 208 R2B): “Che il Tuscan per noi non fosse una passerella lo avevamo detto alla vigilia. Volevamo portare punti importati per il Tricolore Marche e abbiamo attaccato fino dai primi chilometri di speciale".

"Purtroppo abbiamo commesso un errore a causa di una distrazione e la nostra vettura, per ragioni di sicurezza, non era in grado di proseguire. Ma siamo felici che i tanti piloti che corrono con la 208 R2 abbiano contribuito in maniera importante a questo successo”.