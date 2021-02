CIR: Motorsport Italia torna con le Skoda di Mazzocchi e Andolfi

Dopo l’importante sinergia che ha visto il team coordinato da Max Rendina seguire la parte tecnica e logistica del Campionato Italiano Rally Junior 2019 e 2020 con le Ford Fiesta Rally 4 e l’impegno internazionale dei piloti più brillanti nel FIA Junior World Rally Championship 2020, la stagione 2021 si arricchisce di un’altra importante sfida, tornare nel Campionato Italiano Rally con due vetture da assoluta.

Motorsport Italia curerà infatti le due Škoda Fabia R5 che saranno affidate per un programma completo nella massima serie tricolore ad Andrea Mazzocchi e Fabio Andolfi.

Classe 1994, Andrea Mazzocchi affronterà un importante step nella sua crescita come pilota, dato che il programma 2021 sarà la sua prima esperienza con una vettura di classe R5. Vincitore del Campionato Italiano Rally Junior 2020 con cinque vittorie in sei gare, Mazzocchi è sicuramente uno dei talenti italiani in ascesa.

Conosce in maniera più approfondita le gare del CIR dato che milita nella serie dal 2016, anche se vi ha sempre preso parte con vetture a due ruote motrici. Sarà navigato da Silvia Gallotti.

“Sono elettrizzato per questa nuova sfida – ha commentato – e devo ringraziare ACI Sport, ACI Team Italia, nelle persone di Marco Ferrari e Marco Rogano, Motorsport Italia oltre a Pirelli per il supporto e per il lavoro che mi permetterà di iniziare questa grande avventura. Conosciamo bene le gare, con Silvia siamo oramai un equipaggio affiatato, lavoriamo da anni con Pirelli quindi l’obiettivo sarà prendere dimestichezza con la Škoda Fabia R5 nel più breve tempo possibile per cercare di bruciare le tappe”.

Per Fabio Andolfi, classe 1993, si tratterà del primo programma completo nel CIR dopo le apparizioni di inizio carriera, specie nel 2013 e nel 2014. Sicuramente uno dei talenti più in vista del panorama rallystico tricolore, Andolfi ha militato nel WRC3 2015 e 2016 con la Peugeot 208 R2 e, sempre seguito da ACI Team Italia, ha iniziato la collaborazione con Motorsport Italia nel 2018, per una doppia stagione nel WRC2 che lo ha visto accrescere in maniera importante il proprio profilo internazionale fino alla vittoria ottenuta al Corsica Linea Tour de Corse 2019.

“Sono davvero felice di poter continuare con ACI Team Italia anche quest’anno - ha commentato - e per questo devo ringraziare il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, Marco Rogano, Marco Ferrari, Daniele Settimo e tutta la Federazione ACI Sport che ha confermato la fiducia nei miei confronti. Sarà per me un onore ed un privilegio poter entrare nel Campionato Italiano Rally, una serie alla quale viene attribuito un importante valore internazionale, basti pensare che alcuni dei piloti che oggi militano nel WRC con team ufficiali hanno mosso qui i loro primi passi. Sarà per me il primo anno completo nel CIR e sono sicuro che sarà esaltante, non vedo l’ora di confrontarmi con i miei avversari“.

“La collaborazione con ACI Sport e ACI Team Italia - ha aggiunto Max Rendina - è un importante valore aggiunto nel lavoro di Motorsport Italia. Siamo ovviamente orgogliosi di poter lavorare nell’ambito dei progetti di crescita e coaching dei giovani talenti italiani nel mondo del rallysmo e poterlo fare con un programma al top nel Campionato Italiano Rally non fa che avvalorare la completezza tecnica della nostra serie tricolore, ottimo punto di partenza per la formazione dei nostri piloti. Sarà sicuramente una bella sfida”.