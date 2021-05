Renault Sport è pronta per una nuova, grande avventura nel mondo dei rally con la Clio Rally4. La nuova vettura è stata omologata dalla Federazione Internazionale dell'Automobile nel mese di aprile e farà il suo debutto nel Campionato Italiano Rally al Rally Targa Florio, previsto dal 7 all'8 maggio.

La vettura transalpina sarà iscritta al terzo evento del CIR 2021 dal team HK Racing, team diretto da Alessandro Re. Al volante della macchina ci sarà un pilota d'eccezione: l'11 volte campione italiano Paolo Andreucci.

Per Andreucci si tratta di un ritorno con Renault, avendo iniziato la sua carriera al volante di una Renault 5 Turbo prima di correre nel WRC con una Clio Williams e una Megane Maxi.

Per "Ucci", inoltre, non sarà la prima volta al volante di una Rally4. Nel 2020 ha corso assieme alla compagna Anna Andreussi con il team FPF Sport al volante dell'allora nuova Peugeot 208 Rally4, la nuova 2 ruote motrici della Casa transalpina.

La vettura ha completato oltre 5.000 chilometri di test nel corso degli ultimi mesi e nelle mani di un pilota così forte e navigato come Andreucci potrà mostrare le sue potenzialità. Per Renault miglior testimonial non avrebbe potuto esserci.

La Clio, dopo il Rally Targa Florio, sarà impegnata anche nel Campionato Francese FFSA Rally Tarmac, al Rallue Toquet Pas-de-Calais dal 27 al 29 maggio, ovvero il weekend successivo a quello in cui sarà disputato il Rally del Portogallo del WRC.

Queste le prime dichiarazioni di Paolo Andreucci in vista dell'esordio della Clio Rally4: "Ho risposto con piacere all’appello di Renault di portare al debutto sulle strade siciliane la Renault Clio Rally 4".

"Esser stato scelto per il lancio di questa nuova vettura mi lusinga e farlo sulle strade del Mito mi fa molto piacere. Prima della gara effettueremo un test per la rifinitura della due ruote motrici francese in vista della gara del sabato. Lo scorso anno abbiamo vinto la gara, nonostante le condizioni avverse, per quest’anno il meteo dovrebbe essere clemente e potremo concentrarci maggiormente su un set up da asciutto".

"Per questa edizione, ritorniamo sulle stesse prove dello scorso anno, ed in più si ritorna a percorrere gli storici tornantini di Sclafani Bagni. La Sicilia la porto nel cuore ed ho molti amici; le sue prove speciali hanno fatto la storia del rallismo italiano e non solo. Sarà un vero peccato non poter ancora avere il pubblico in prova, perché il calore dei siciliani accende ancor più di passione la Targa Florio".

Alessandro Re, HK Racing Team Manager: "È un onore poter essere presenti al Targa Florio con Clio Rally4. Per la prima volta nella sua storia, HK Racing farà debuttare una nuova vettura in competizione e abbiamo grandi aspettative per Clio Rally4. Considerati gli sforzi profusi da Renault, siamo sicuri che diventerà il nuovo punto di riferimento della categoria".

"Siamo entusiasti di lavorare a questo progetto. È una grande opportunità ma anche una grande sfida per la squadra. Faremo del nostro meglio per rendere il debutto di Clio Rally4 un successo. Non resta che consegnarla a Paolo Andreucci e metterla su strada in modo che possa iniziare a mostrare tutto il suo potenziale!".

Benoît Nogier, Customer Racing Director di Renault, ha aggiunto: "Attendevamo con impazienza il debutto in gara della Clio Rally4 sin da quando è stata annunciata l'omologazione. Anche se il contesto attuale non è dei più favorevoli per una nuova vettura, siamo felici che un team di prim'ordine come HK Racing e Paolo Andreucci abbiano raccolto questa sfida. È un’importante dimostrazione di fiducia nel nostro prodotto e siamo pronti a sostenerli e supportarli. Saremmo entusiasti di vederli sul gradino più alto del podio sabato prossimo!".