CIR: il montepremi 2021 dei rally tricolore è sempre più ricco

Al consueto fascino delle serie tricolori, le migliori e le più prestigiose a livello internazionale, si somma in questo 2021 un altro importante richiamo quello del ricco montepremi che riguarda trasversalmente i principali campionati.

La somma messa a disposizione dei partecipanti alle varie serie tricolori e nazionali supera infatti i 600 mila euro. Questo in sintesi il quadro suddiviso per campionati e categorie.

MONTEPREMI SERIE TRICOLORI RALLY 2021

CAMPIONATO ITALIANO RALLY

€ 40.000,00 per il vincitore del Campionato Italiano Rally.

€ 75.000,00 per il Campionato Italiano Rally Junior destinati per un programma in un campionato internazionale nella stagione successiva. Un ulteriore montepremi in pneumatici verrà a breve inserito.

€ 60.000,00 per il Campionato Italiano Rally Asfalto (40.000 al 1° -15.000 al 2° - 5.000 al 3°).

€ 35.000,00 per il Campionato Italiano Rally Asfalto Due Ruote Motrici (10.000 al 1° - 7.000 al 2° - 3.000 al 3° )

€ 15.000 al 1° classificato CIRA Due Ruote Motrici Under 25 - premio cumulabile con il premio del CIRA Due Ruote Motrici condizionato alla partecipazione al Campionato Italiano Junior 2022).

CAMPIONATO ITALIANO WRC

Premi messi in palio da ACI Sport ed ai quali si abbinano quelli messi a punto da LogisticaUno Rally Cup by Michelin 2021 e gli organizzatori del varie gare del CIWRC riservato alle vettura gommate Michelin.

CLASSIFICA ASSOLUTA PREMIO FINALE 1°classificato 45.000,00 €* 2°classificato 25.000,00 € 3°classificato 17.000,00 € 4°classificato 10.000,00 € PREMI FINALI PER RAGGRUPPAMENTI 1°classificato 8.000,00 € R5 - R4 - N4 - S2000 2°classificato 5.000,00 € 3°classificato 3.000,00 €

1°classificato 7.000,00 € N5

2°classificato 2.000,00 € 3°classificato 1.000,00 € 1°classificato 8.000,00 € R3C - R3T - S1600 - A7 2°classificato 4.000,00 € 3°classificato 2.500,00 € 1°classificato

15.000,00 €



OLTRE GARA PREMIO CON VETTURA N5 R2C - (RALLY4) 2°classificato 9.000,00 € 3°classificato 4.500,00 € 4°classificato 3.000,00 €