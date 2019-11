CIR: Ford fa un esposto in Procura sui fatti del Tuscan Rewind

Le polemiche nel Campionato Italiano Rally non accennano a placarsi. Ieri la Direzione Centrale per lo Sport in ACI, in accordo con la Presidenza di ACI, Federazione Nazionale dell'Automobilismo Sportivo, ha deciso di interessare la Procura Sportiva per l'apertura di un'inchiesta in relazione ai fatti accaduti durante la decima edizione del Tuscan Rewind, ultima prova del Campionato Italiano Rally 2019. Oggi alla saga si è aggiunto un altro capitolo importante.

Valentino Giorgi, coordinatore nazionale di Ford Racing, ha aggiunto legna su una fiamma già viva e ardente, annunciando che Ford Racing presenterà un esposto in Procura Federale per cercare di fare chiarezza sui fatti accaduti nella gara toscana.

Nell'occhio del ciclone sono finite le forature giudicate anomale che hanno frenato Simone Campedelli mentre si trovava in testa alla corsa (risultato che, se fosse rimasto così sino al termine, avrebbe permesso al romagnolo di vincere il titolo 2019), ma anche quelle che hanno dato il medesimo risultato nei confronti di Luca Rossetti, pilota di Citroen Italia.

"Purtroppo gli strascichi e le polemiche sul campionato continueranno per molto tempo in seguito alle sospette forature patite sia da noi che dai nostri avversari di Citroen. Allo stato attuale della situazione sarà da noi presentato esposto in Procura Federale perché sia fatta chiarezza sulle anomalie emerse durante il Rally Tuscan Rewind", ha affermato Giorgi.

In seguito alle dichiarazioni sui fatti del Tuscan Rewind, non sono mancati i complimenti a Orange 1 ed M-Sport, perché Ford è riuscita a portare a casa il titolo Costruttori 2019.

“E’ stato un finale incredibile, ed anche se c’è un po' di amaro in bocca per il titolo piloti sfumato per Simone Campedelli, portare a casa il settimo titolo Italiano costruttori è comunque una grande soddisfazione per l’intero staff Ford Racing".

"Un risultato raggiunto con il passaggio a metà stagione alla New Fiesta R5, una vettura tutta da svezzare ma che dimostrato sin da subito una buona competitività, ed enormi potenzialità. La sinergia che si è creata sin da subito tra la Orange 1 ed M-Sport è riuscita a mettere sempre il meglio a disposizione di Simone e Tania che hanno dimostrato sul campo di valere un titolo piloti mancato per cause esterne quando la concorrenza era alle corde".