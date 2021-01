CIR: ecco tutti i ricchi montepremi per il 2021

Spesso per raggiungere gli obiettivi più importanti c’è bisogno di alimentare la passione. Quantomai in un periodo storico come quello attuale, quando la voglia di fare sport viene frustrata pesantemente dalla situazione economica compromessa dalla pandemia.

Proprio in questo senso ACI Sport ha messo a punto dei montepremi rafforzati in modo significativo per la nuova stagione sportiva. Sensazionale il montepremi stabilito per le serie tricolori rally, proposto dalla Commissione Rally ACI Sport e approvato dalla Direzione Sportiva Automobilistica di ACI, che per il 2021 supera la cifra complessiva di 400.000 euro.

Il tetto si è alzato in maniera importante rispetto all’annata precedente. Per quanto riguarda ad esempio il Campionato Italiano Rally, il vincitore assoluto del CIR 2021 infatti si aggiudicherà la somma di 40.000 euro (25.000 euro in più rispetto al 2020) e 40.000 verranno riservati al primo del CIR Asfalto.

Notevoli anche i premi confermati per le altre serie CIRT, CIWRC e Coppa Rally di Zona ACI Sport. Per quanto riguarda il CIWRC è previsto anche un ulteriore importante montepremi che verrà formalizzato a breve.

MONTEPREMI SERIE TRICOLORI RALLY 2021

€ 40.000,00 per il vincitore del Campionato Italiano Rally.

€ 75.000,00 per il Campionato Italiano Rally Junior destinati per un programma in un campionato internazionale nella stagione successiva. Un ulteriore montepremi in pneumatici verrà a breve inserito.

€ 60.000,00 per il Campionato Italiano Rally Asfalto (40.000 al 1° -15.000 al 2° - 5.000 al 3°).

€ 35.000,00 per il Campionato Italiano Rally Asfalto Due Ruote Motrici (10.000 al 1° - 7.000 al 2° - 3.000 al 3° + 15.000 al 1° classificato CIRA Due Ruote Motrici Under 25 - premio cumulabile con il premio del CIRA Due Ruote Motrici condizionato alla partecipazione al Campionato Italiano Junior 2022).

€ 15.000,00 per il vincitore del Campionato Rally WRC.

€ 15.000,00 per il vincitore del Campionato Italiano Rally Terra.

€ 10.000,00 per il vincitore assoluto della Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia.

€ 2.000,00 per il vincitore di ogni classe, Femminile ed Over 55 della Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia.

€ 20.000,00 per il vincitore della Coppa Under 25 nella Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia (premio subordinato alla partecipazione al Campionato Italiano Rally Junior della successiva stagione sportiva).

€ 20.000,00 per la Coppa Under 25 Due Ruote Motrici nella Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia (premio subordinato alla partecipazione al Campionato Italiano Rally Junior della successiva stagione sportiva).

In totale il montepremi della stagione 2021 per i rally tocca quota 402 mila euro (dei quali 292.000 relativi al montepremi sopra evidenziato + 46.000 tasse di iscrizione per i finalisti ACI Sport Rally Cup Italia 2020 + 64.000 per i vincitori di classe alla finale Rally Cup Italia 2020).