CIR | Ecco i calendari delle serie tricolori rally 2022

Sono ufficiali le date delle gare valide per le principali serie del settore rally.

A seguito della riunione svolta lo scorso martedì 7 dicembre, tra i vertici di ACI Sport, della Commissione Rally ACI Sport e gli Organizzatori delle gare titolate, sono stati inseriti nel calendario 2022 gli appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto Rally, del Campionato Italiano Rally Asfalto, del Campionato Italiano Rally Terra, della Coppa Rally di Zona e per la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport.

La stagione per le serie maggiori inizierà il 27 febbraio con il Rally dei Laghi, per la Coppa Rally di 2^ Zona, seguito al 6 marzo dal classico Rally Il Ciocco, in apertura del CIR Sparco Assoluto.

Ultime la Finale Coppa Italia al 6 novembre con il Rally del Lazio e la chiusura del CIR Terra con la Liburna Terra, in programma per il 13 novembre. Un totale di 104 rally moderni a calendario, dei quali ben 46 validi per la stagione regolare della CRZ più la Finale Nazionale.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY*

6 marzo – Rally Il Ciocco

10 aprile – Rallye Sanremo

8 maggio – Targa Florio

26 giugno – Rally di Alba

24 luglio – Rally di Roma Capitale

28 agosto – Rally Mille Miglia

9 ottobre - Rally Due Valli (coefficiente 1,5)

CAMPIONATO ITALIANO RALLY ASFALTO*

24 aprile – Rallye Elba

29 maggio – Rally del Salento (coeff. 1,5)

19 giugno – Rally della Marca Trevigiana

31 luglio – Rally della Lana

11 settembre – Rallye San Martino di Castrozza

2 ottobre – Rally Città di Modena

23 ottobre – Rally ACI Como (coeff. 1,5)

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA*

20 marzo – Rally Val d’Orcia

15 maggio – Rally Adriatico

10 luglio – San Marino Rally

18 settembre – Rally Nuraghi e Vermentino

16 ottobre – Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina

13 novembre – Liburna Terra (coeff. 1,5)

COPPA RALLY DI ZONA*

1^ ZONA

1 maggio – Rally Valli Ossolane

22 maggio – Rally del Grappolo

26 giugno – Rally di Alba (coeff. 1,5)

31 luglio – Rally Lana (coeff. 1,5)

11 settembre – Rally Città di Torino

2 ottobre – Trofeo delle Merende

2^ ZONA

27 febbraio – Rally dei Laghi

10 aprile – Sanremo Legend (coeff. 1,5)

12 giugno – Coppa Valtellina

3 luglio – Rally della Lanterna (coeff. 1,5)

28 agosto – Rally Mille Miglia (coeff. 1,5)

3^ ZONA

6 marzo – Benacvs Rally

3 aprile – Rally Bardolino

8 maggio – Rally Valpolicella

19 giugno – Rally della Marca (coeff. 1,5)

11 settembre – Rallye San Martino di Castrozza e Primiero (coeff. 1,5)

9 ottobre – Rally Due Valli (coeff. 1,5)

4^ ZONA

10 aprile – Rally Bellunese

15 maggio – Rally Piancavallo (coeff. 1,5)

3 luglio – Rally Valli della Carnia (coeff. 1,5)

7 agosto – Rally di Scorzé

4 settembre – Rally del Friuli Venezia Giulia e Alpi Orientali (coeff. 1,5)

5^ ZONA

15 maggio - Rally Adriatico

10 luglio – San Marino Rally

7 agosto – Rally Salsomaggiore

2 ottobre – Rally Città di Modena (coeff. 1,5)

6^ ZONA

6 marzo – Rally Il Ciocco (coeff. 1,5)

24 aprile – Rallye Elba (coeff. 1,5)

29 maggio – Rally degli Abeti e dell’Abetone

26 giugno – Rally Reggello (coeff. 1,5)

24 luglio - Coppa Città di Lucca

4 settembre – Casciana Terme

2 ottobre – Rally Città di Pistoia

7^ ZONA

24 aprile - Rally Città di Casarano

29 maggio – Rally del Salento (coeff. 1,5)

19 giugno – Rally Terra di Argil (coeff. 1,5)

10 luglio – Rally del Matese e del Medio Volturno

28 agosto – Rally del Molise

25 settembre – Rally Porta del Gargano

8^ ZONA

8 maggio – Targa Florio (coeff. 1,5)

19 giugno – Rally di Caltanissetta

17 luglio – Rally Nebrodi (coeff. 1,5)

7 agosto – Rally del Tirreno (coeff. 1,5)

4 settembre – Rally Valli del Sosio (1,5 coeff.)

9^ ZONA

18 settembre – Rally dei Nuraghi e del Vermentino (coeff. 1,5)

9 ottobre – Rally Terra Sarda (coeff. 1,5)

FINALE COPPA ITALIA ACI SPORT*

6 novembre – Rally del Lazio

*Tutte le date indicano la domenica di riferimento per ciascun weekend di gara