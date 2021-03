Thierry Neuville continua ad essere leader del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, prima gara del CIR 2021 che sta regalando diversi spunti di discussione.

Al termine delle PS2 "Massa-Sassorosso" (6,90 km), PS3 "Careggine" (14,90 km) e PS4 "Molazzana" (8,68 km) il belga della Hyundai Motorsport assieme a Martijn Wydaeghe si ritrova con la propria i20 R5 in vantaggio per 4"9 sulla Škoda Fabia Rally2 Evo degli ottimi Stefano Albertini-Danilo Fappani.

Se Neuville non è riuscito ad aggiudicarsi nessuna delle prime tre prove di oggi, incontrando anche un paio di cani nella quarta che l'anno costretto ad alzare il piede, la coppia della BS Sport si sta invece togliendo parecchie soddisfazioni, cominciando con il successo nella PS3, seppur con un errorino alla prima curva della PS4 che gli ha fatto perdere un po' di secondi preziosi.

Albertini è leader tricolore visto che Neuville è "trasparente" per il CIR, con Damiano De Tommaso-Massimo Bizzocchi che lo inseguono a 2"2 con la Citroën C3 R5 della Meteco Corse/F.P.F. Sport.

Parlando di classifica assoluta, in Top5 stanno andando molto bene anche Fabio Andolfi-Stefano Savoia al volante della Škoda dell'ACI Team Italia, con la quale si tengono dietro la Hyundai ufficiale di Craig Breen-Paul Nagle, vincitori delle PS2 e 4, riuscendo a riportarsi ad 11"2 dalla vetta dopo qualche singhiozzo nella PS3.

La classifica è molto corta e la sesta piazza attualmente è della Volkswagen Polo GTI R5 di Rudy Michelini-Michele Perna (Movisport), davanti ai compagni di squadra Giandomenico Basso-Lorenzo Granai, i quali hanno ammesso qualche difficoltà nel trovare la sintonia ideale per spingere con la loro Škoda.

Ad 1" dal Vice-Campione 2020 (16" totali dal leader) c'è la Fabia di Paolo Andreucci, che assieme a Francesco Pinelli sta facendo esperienza con le gomme MRF in condizioni miste asciutto-umido che il toscano non aveva ancora incontrato con questa vettura e coperture.

La Top10 assoluta viene completata dalle Škoda di Tommaso Ciuffi-Nicolò Gonella (Balbosca) e Thomas Paperini-Monica Cicognini (Art-MM Motorsport), mentre Marco Signor-Francesco Pezzoli sono undecesimi sulla loro Polo.

Scivolano dodicesimi Marco Pollara-Daniele Mangiarotti a causa della foratura all'anteriore sinistra della Citroën griffata Movisport-ACI Team Italia nella PS4, accumulando ora 28"6 di margine dai primi.

Anche Giacomo Scattolon-Giovanni Bernacchini sono incappati nel medesimo problema nella PS3 con la Volkswagen di Movisport-Erreeffe, ritrovandosi oltre la Top20.

Peggio è andata al Campione in carica Andrea Crugnola, affiancato da Pietro Ometto. Il varesino ha 1'08" da rimontare in questo momento perché dalla PS3 si è rotto il semiasse sulla Hyundai del Rally Team Italia griffata Movisport-Friulmotor con disastro a livello cronometrico che ora costringerà Crugnola ad una rimonta impossibile nel prosieguo della gara.

Gli equipaggi stanno tornando in assistenza per poi ripetere per la seconda volta le tre tratte appena concluse a cominciare dalle 12;14.

CIR - Rally Il Ciocco e Valle del Serchio: Classifica PS2-3-4

Tommaso Ciuffi, Nicolò Gonella, Balbosca, Skoda Fabia Rally2 Evo 1 / 28 Foto di: ACI Sport Tommaso Ciuffi, Nicolò Gonella, Balbosca, Skoda Fabia Rally2 Evo 2 / 28 Foto di: ACI Sport Tommaso Ciuffi, Nicolò Gonella, Balbosca, Skoda Fabia Rally2 Evo 3 / 28 Foto di: ACI Sport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 4 / 28 Foto di: ACI Sport Rachele Somaschini, Giulia Zanchetta, RS Team Italia, Citroen C3 R5 5 / 28 Foto di: ACI Sport Partenza 6 / 28 Foto di: ACI Sport Rachele Somaschini, Giulia Zanchetta, RS Team Italia, Citroen C3 R5 7 / 28 Foto di: ACI Sport Rudy Michelini, Michele Perna, Movisport, Volkswagen Polo GTI R5 8 / 28 Foto di: ACI Sport Stefano Albertini, Danilo Fappani, BS Sport, Skoda Fabia Rally2 Evo 9 / 28 Foto di: ACI Sport Partenza 10 / 28 Foto di: ACI Sport Paolo Andreucci, Francesco Pinelli, Team MRF Tyres, Skoda Fabia Rally2 Evo 11 / 28 Foto di: ACI Sport Marco Signor, Francesco Pezzoli, Volkswagen Polo GTI R5 12 / 28 Foto di: ACI Sport Marco Pollara, Daniele Mangiarotti, Movisport, Citroen C3 R5 13 / 28 Foto di: ACI Sport Marco Pollara, Daniele Mangiarotti, Movisport, Citroen C3 R5 14 / 28 Foto di: ACI Sport Marco Pollara, Daniele Mangiarotti, Movisport, Citroen C3 R5 15 / 28 Foto di: ACI Sport Luca Bottarelli, Walter Pasini, New Turbomark Rally Team, Ford Fiesta R5 16 / 28 Foto di: ACI Sport Giacomo Scattolon, Giovanni Bernacchini, Movisport, Volkswagen Polo GTI R5 17 / 28 Foto di: ACI Sport Fabio Andolfi, Stefano Savoia, ACI Team Italia, Skoda Fabia Rally2 Evo 18 / 28 Foto di: ACI Sport Andrea Mazzocchi, Silvia Gallotti, Leonessa Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo 19 / 28 Foto di: ACI Sport Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport, Hyundai i20 R5 20 / 28 Foto di: ACI Sport Damiano De Tommaso, Massimo Bizzocchi, Meteco Corse, Citroen C3 R5 21 / 28 Foto di: ACI Sport Damiano De Tommaso, Massimo Bizzocchi, Meteco Corse, Citroen C3 R5 22 / 28 Foto di: ACI Sport Andrea Mazzocchi, Silvia Gallotti, Leonessa Corse, Skoda Fabia Rally2 Evo 23 / 28 Foto di: ACI Sport Alessio Profeta, Sergio Raccuia, Island Motorsport, Skoda Fabia Rally2 Evo 24 / 28 Foto di: ACI Sport Andrea Crugnola, Pietro Ometto, Hyundai Rally Team Italia, Movisport, Friulmotor, Hyundai i20 R5 25 / 28 Foto di: Hyundai Motorsport Andrea Crugnola, Pietro Ometto, Hyundai Rally Team Italia, Movisport, Friulmotor, Hyundai i20 R5 26 / 28 Foto di: Hyundai Motorsport Andrea Crugnola, Pietro Ometto, Hyundai Rally Team Italia, Movisport, Friulmotor, Hyundai i20 R5 27 / 28 Foto di: ACI Sport Alessio Profeta, Sergio Raccuia, Island Motorsport, Skoda Fabia Rally2 Evo 28 / 28 Foto di: ACI Sport