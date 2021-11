CIR | Cambiano calendari e campionati nel 2022

Dalla prossima stagione, i campionati rally italiani cambieranno valore e denominazione, con una rivisitazione di tutti gli eventi e calendari da parte di ACI Sport.

Nel 2022 il CIR diventa CIAR, ossia Campionato Italiano Assoluto Rally, calendario di sette eventi, tutti da disputarsi su asfalto e validi anche per il nuovo CIRP (Campionato Italiano Rally Promozione), che viene introdotto dando modo ai piloti di tutte le categorie di prendere punti, come era per la serie Asfalto del 2021 (contando i migliori 5 risultati su 6 gare - a scelta - affrontate).

Il Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) sostituisce invece il Campionato Italiano WRC, mentre è confermato il CIRT per i rally su terra.

Tre sono i calendari pubblicati, tutti differenti e con validità per le rispettive Coppe Rally di Zona, la cui finale nazionale sarà il Rally del Lazio, Cassino e Lirenas.

Calendario CIAR-CIRP 2021

45° Rally del Ciocco e Valle del Serchio (CRZ Zona 6)

69° Rallye Sanremo (CRZ Zona 2)

106° Targa Florio (CRZ Zona 8)

16° Rally di Alba (CRZ Zona 1)

Rally di Roma Capitale

45° Rally 1000 Miglia (CRZ Zona 2)

40° Rally Due Valli (CRZ Zona 3)

Calendario CIRA 2021

Rally Elba (CRZ Zona 6)

Rally del Salento (CRZ Zona 7)

Rally della Marca (CRZ Zona 3)

Rally Lana (CRZ Zona 1)

Rally di San Martino in Castrozza e Primiero (CRZ Zona 3)

Rally Città di Modena (CRZ Zona 5)

Rally Città di Como

Calendario CIRT 2021

Rally della Val D’Orcia

Rally Adriatico (CRZ Zona 5)

Rally San Marino (CRZ Zona 5)

Rally Città di Arezzo Crete Senesi Valtiberina

Rally dei Nuraghi e del Vermentino (CRZ Zona 9)

Liburna Terra