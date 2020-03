CIR: anche la Targa Florio rinviata a data da destinarsi

La 104a Targa Florio è rinviata a data da destinarsi. Anche la gara automobilistica più antica del mondo, a causa dell’emergenza legata al contenimento del contagio del COVID-19, è costretta allo slittamento in calendario.

La 104a Targa Florio era inizialmente prevista quale 3° appuntamento del Campionato Italiano Rally, dopo il Rally del Ciocco e Valle del Serchio e 1000 Miglia, competizioni già entrambe rinviate.

Gli organizzatori di AC Palermo fino all’ultimo hanno ottimisticamente tenuto ferma l’iniziale data dal 7 al 9 maggio.

Come da direttive precise dell’Automobile Club d’Italia, AC Palermo è pronto ad individuare una nuova data non appena la situazione tornerà alla normalità.

“Siamo grandi appassionati, ma allo stesso tempo persone responsabili - afferma Angelo Pizzuto, Presidente Automobile Club Palermo - La gara più antica del mondo deve essere intanto accessibile a tutti, siciliani e non, essendo dal 1906 una grande festa mondiale dello sport. E deve essere possibile per tutti viverla in sicurezza e con serenità".

"E’ pertanto, con grande dispiacere, ma con altrettanta fermezza e determinazione, che in accordo con Acisport, ho deciso di rinviare la 104a Targa Florio a data da destinarsi. Cercheremo di recuperare la gara non appena l’emergenza e le sue restrizioni saranno alleggerite, magari entro il prossimo autunno come speriamo tutti".