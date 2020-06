CIR: ACI Sport ha aggiornato il regolamento 2020

La Federazione ACI Sport attraverso il lavoro della Commissione Rally ha provveduto a rimodulare i nuovi Regolamenti di Settore 2020, con aggiornamenti in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ciascuna delle principali serie titolate del settore rally.

Ogni regolamento sarà necessariamente subordinato al protocollo sanitario emanato da ACI e alle disposizioni governative riguardanti la stessa situazione di emergenza.

Ci sono diverse novità che riguardano nello specifico il Campionato Italiano Rally 2020, sia per i concorrenti che per gli organizzatori, alcune delle quali collegate alle recenti modifiche del calendario.

Ecco di seguito le novità salienti:

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

Le iscrizioni preventive ai Campionati non sono previste, ma nelle gare valide sia per il CIR che per il CIWRC o CIRT tutti i conduttori, all’atto della iscrizione alla gara, dovranno obbligatoriamente definire a quale Campionato e/o Coppa intendono partecipare ed acquisire il punteggio, in maniera da potere stilare classifiche separate.

PUNTEGGIO

Si potrà acquisire punteggio nell’ambito solo del CIR o del CIWRC o CIRT.

Nella gara di Campionato Europeo, ovvero il Rally di Roma Capitale che offrirà due risultati agli equipaggi del CIR, i piloti di altre ASN saranno trasparenti ai fini della attribuzione del punteggio.

VETTURE AMMESSE

Alle gare del CIR valide per il CI WRC possono partecipare anche le vetture WRC, A8, K11; FGT acquisendo punteggio solo per il campionato WRC e relative Coppe. Queste vetture saranno trasparenti ai fini del punteggio nella classifica CIR.

CLASSIFICA FINALE CIR

La Classifica finale del Campionato verrà redatta sulla base dei migliori 5 risultati ottenuti

ULTERIORI NOVITA’ SPORTIVE REGOLAMENTARI RELATIVE AGLI ORGANIZZATORI

Così come viene confermato l’abbinamento di una gara CIR con quella del CIRT, quest’anno vi sarà anche la novità derivante dall’abbinamento della validità di una gara CIR con il CIWRC, dove saranno ammesse anche le vetture WRC che partiranno nell’ambito della gara più importante.

Le nuove tasse di iscrizioni a queste gare sono quelle già previste per le gare di campionato WRC, essendo uguali sia come lunghezza che durata.

Nel caso di abbinamento rally CIR e CI WRC e rally CIR e CIRT occorre prevedere doppio podio.

DURATA DELLE GARE e CARATTERISTICHE PERCORSO/PROVE SPECIALI

I Rally CIR in asfalto si dovranno svolgere in una unica tappa, di almeno 6 prove speciali di cui tre diverse tra loro, per una lunghezza tra gli 80 ed i 100 Km. con una tolleranza del 5% per il limite massimo.

I Rally CIR in terra si dovranno svolgere in una unica tappa, di almeno 6 prove speciali di cui tre diverse tra loro, per una lunghezza tra gli 70 ed i 100 Km. con una tolleranza del 5% per il limite massimo.

Ad eccezione della gara valida per il Campionato Europeo, le altre gare di Campionato Italiano Rally devono avere una durata massima di 36 ore con l’aggiunta di un massimo di 8 ore per le ricognizioni, oppure di 48 ore comprensive delle ricognizioni.