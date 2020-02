CIR 2020: Rally 2 Valli spostato al 22-24 ottobre

Cambiamento in corsa per il Rally Due Valli 2020. La gara organizzata dall’Automobile Club di Verona, valida per il Campionato Italiano Rally, per la Coppa Rally di Zona, il Trofeo Rally di Zona storico e per il Trofeo Tre Regioni di regolarità sport, si sposta in avanti di una settimana rispetto alla data originaria annunciata lo scorso novembre dopo le riunioni per la definizione dei calendari sportivi ACI Sport 2020 e si svolgerà quindi dal 22 al 24 ottobre 2020.

La decisione, condivisa dai vertici di AC Verona con ACI Sport, è stata presa per evitare la sovrapposizione del Rally Due Valli con la Targa Florio Classica, confermata dal 15 al 18 ottobre a Palermo.

“Data l’importanza nazionale di entrambe le manifestazioni, anche se appartenenti a discipline diverse - ha commentato il Presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, - era per noi fondamentale che non fossero concomitanti. Il nostro impegno è quello di garantire al Rally Due Valli la massima visibilità mediatica ed istituzionale, e visto il giusto impegno che ACI Sport dedica alla manifestazione siciliana, grande evento storico organizzato dalla nostra Federazione Sportiva, una sovrapposizione avrebbe sicuramente limitato l’interesse mediatico della gara di Verona”.

Il gruppo di lavoro, che si avvale del prezioso contributo di ACI Verona Sport, è in queste settimane al tavolo per individuare il percorso e disegnare la logistica richiesta dal nuovo format del Campionato Italiano Rally che, tra le novità più importanti, prevede quest’anno una prova televisiva che sarà trasmessa integralmente in streaming e in diretta tv.